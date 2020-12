Imanol Arias huye de la prensa al ser preguntado por su situación judicial: "Yo que sé"

MADRID, 17 (CHANCE)

Se le acusó de supuesto fraude fiscal y el ente público pedía 28 años de cárcel para Imanol Arias. Una situación muy delicada de la que pocas veces ha hablado públicamente el actor y de la que no quiere ni oír ni hablar. Fruto de esta situación el actor ha provocado muchos escándalos por mostrar una cara no amable a la prensa que se ha preocupado de cubrir este caso.

El actor de Cuéntame huye de la prensa cuando le preguntan por su tema judicial y contesta: "Yo qué sé, no sé nada. Todo está bien, ahí está"... Unas declaraciones que no nos sacan de dudas y que tampoco nos desvelan cómo se encuentra Imanol Arias con esta situación, aunque la verdad es que le hemos visto bastante agobiado.

En cuanto a cómo pasará estas navidades, Imanol confiesa que: "Tengo dos hijos y luego no viajo al norte porque no se puede viajar, no estaré aquí. Yo nací en un pueblo que lo tapó un pantano, era cerca de Navidad y a partir de ese momento las navidades se hacen una pequeña en agosto, pues mira, en agosto lo hacemos".

Sobre si él estaría dispuesto a ponerse la vacuna de la Covid-19, el actor asegura que: "Yo se supone que estoy en edad de riesgo, no sé si el trabajo me lo exigiría, no tengo ningún problema lo que pasa es que no veo urgente, ni haría ningún movimiento para ganarle tiempo a alguien. Yo me hago PCR a todas horas, llevo exactamente 22 desde septiembre, me hago para el teatro y para lo otro, si hay alguien que la necesite más... Luego a ver cuánto vale y cuánto le cuesta a la gente... La vacuna es lo urgente, pero hay que entender un poco como tenemos que relacionarnos".