Imaz (Repsol) lamenta no haber visto al Gobierno español en contra del veto a los vehículos de combustión

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha aplaudido el acuerdo alcanzado en Bruselas para levantar el veto a la prohibici√≥n de motores de combusti√≥n a partir de 2035, permitiendo los veh√≠culos que usen los futuros combustibles sint√©ticos -los denominados ecocombustibles-, aunque ha lamentado que el Gobierno espa√Īol no haya estado defendiendo esa posici√≥n.

"Yo me alegro de que el Gobierno alem√°n y el Gobierno italiano hayan estado impulsando esta apuesta. Me hubiese gustado tambi√©n ver al Gobierno espa√Īol apoyando el no prohibicionismo, sobre todo por el sector de la automoci√≥n espa√Īol. Somos el segundo fabricante europeo de coches y esto hubiese sido un grave problema para el pa√≠s", dijo el directivo en su participaci√≥n en la jornada 'Wake Up Spain! organizada por 'El Espa√Īol'.

Así, Imaz consideró que esta decisión, que evidentemente también es un "respaldo importante" para la apuesta industrial de Repsol, solamente se puede interpretar como que "Europa ha sido consciente del grave error que suponía prohibir la venta del motor de combustión en 2035".

En este sentido, defendi√≥ que el camino pasa por defender la neutralidad tecnol√≥gica y por "hacer esfuerzos" para que los combustibles que se vayan incorporando a futuro "tengan el menor n√ļmero de emisiones posibles, o sea, cero emisiones".

"ESTAMOS HACIENDO UNA MOVILIDAD SOLO PARA RICOS".

Adem√°s, el consejero delegado de Repsol estim√≥ que "las medidas de los prohibicionistas" est√°n generando "incertidumbre" en los consumidores. "La gente no sabe qu√© coche comprar. Estamos haciendo una movilidad s√≥lo para ricos", dijo el directivo, quien asegur√≥ que el parque espa√Īol es cada vez "m√°s antiguo y m√°s antiguo", lo que tiene por resultado que no se bajen las emisiones.

Asimismo, se√Īal√≥ que con estos mensajes se ha conseguido tambi√©n acabar con el incentivo para que los fabricantes de coches inviertan en la eficiencia del motor. "No van a invertir ya en la eficiencia del motor, con lo cual las emisiones de los coches no van a bajar. Lo cual es muy malo para el sector industrial espa√Īol, es muy malo para los consumidores y es muy malo para el medio ambiente", afirm√≥.

De esta manera, Imaz defendió que se pueda optar "con libertad" a la hora de elegir qué coche comprar, ya que lo que se tiene que garantizar "es que los coches emitan poco".

"El reto de bajar las emisiones de CO2 es demasiado importante. Necesitamos todas las tecnolog√≠as trabajando conjuntamente para alcanzar este objetivo y basados en las enormes capacidades industriales y tecnol√≥gicas que hay en Espa√Īa", a√Īadi√≥.

LA POL√ćTICA ENERG√ČTICA EUROPEA "HA FRACASADO".

Por otra parte, Imaz insisti√≥ en que la pol√≠tica energ√©tica europea "ha fracasado", tras haberse centrado √ļnicamente en la sostenibilidad, dejando de lado la seguridad de suministro y el tener un precio asequible.

"Nos estamos haciendo trampas en el solitario. En el mundo seguimos aumentando emisiones de CO2. ¬ŅQu√© pasa en Europa? Que en Europa decimos, no, es que aqu√≠ estamos bajando, s√≠, porque las estamos escondiendo debajo de la moqueta", asever√≥.

En el caso concreto de Espa√Īa, record√≥ que hay en vigor una ley que impide explorar y producir gas natural. "¬ŅNo les parece un magn√≠fico ejercicio de hipocres√≠a? Cuando estamos trayendo gas natural de Estados Unidos", recalc√≥, a√Īadiendo que lo que se debe hacer es "tratar de utilizar todas las fuentes a nuestro alcance".

Además, Imaz consideró que el camino seguido por Estados Unidos hacia la transición energética "tiene pinta de que va a ser bastante más exitoso que el europeo". "Aprendamos del modelo americano y olvidemos el palo y el prohibicionismo europeo", destacó.

Lo que s√≠ que dej√≥ claro el directivo, a pesar de las medidas adoptadas en Espa√Īa, es la fuerte apuesta de Repsol por el pa√≠s y las renovables. "Repsol es una empresa espa√Īola, muy orgullosos de ser una empresa espa√Īola. Estamos en Espa√Īa, vamos a seguir en Espa√Īa siempre", afirm√≥, a√Īadiendo que el 45% de los 5.000 millones de euros de su apuesta r√©cord por la inversi√≥n para este a√Īo tendr√° al pa√≠s por destino.