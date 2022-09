Imbroda pide a Feijóo que cree "un gabinete sobre Melilla en el Ministerio de Presidencia" cuando llegue a La Moncloa

MELILLA, 25 (EUROPA PRESS)

Juan José Imbroda Ortiz, que este sábado fue reelegido presidente del PP de Melilla con más del 98% de votos, ha aprovechado la visita este fin de semana del líder nacional de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, para transmitirle que cree "un gabinete sobre Melilla en el Ministerio de Presidencia, cuando gobierne España, para garantizar el futuro de la ciudad".

Imbroda, que ha acompañado este domingo a Feijóo durante un recorrido turístico por la parte vieja de la ciudad, que cuenta con más de 500 años de existencia, ha asegurado que Melilla ha vivido sus mayores avances cuando se crearon estos gabinetes en los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, ambos también del PP.

Al respecto, ha asegurado que "nuestra ciudad experimentó los mayores avances en desarrollo de su historia con los gobiernos del PP: instalaciones portuaria y aeroportuaria, fiscalidad privilegiada, compensación presupuestaria o modernización de infraestructuras". Imbroda también ha recordado otras acciones como "programas como Melilla Activa, impulsada por el presidente Aznar, o las inversiones decisivas del gobierno de Mariano Rajoy, proporcionaron a la ciudad un impulso vital".

El nuevamente presidente del PP de Melilla ha resaltado que la región, "por sus especiales circunstancias, necesita de un trabajo conjunto, coordinado y leal entre gobiernos a nivel local y nacional". Una estrategia que considera indispensable para el presente y futuro de Melilla, por lo que "hace un llamamiento para que se tenga en cuenta".

Juan José Imbroda ha reprochado al actual gobierno local de PSOE, CPM y Grupo Mixto "no tener un proyecto para Melilla". "Un gobierno, al que no le unió el compromiso por la ciudad, si no el odio hacia el Partido Popular", ha subrayado.

MIRAR A EUROPA Y LLEVARSE BIEN CON MARRUECOS

Muestra de ello, ha añadido, es que "la población ha descendido, presa del desánimo de una ciudad sin pulso, con los principales proyectos de ciudad paralizados". "Un gobierno abiertamente enfrentado, que ni durante los meses más duros del covid fue capaz de dar imagen de estabilidad y confianza, sino al contrario", ha proseguido.

"La Melilla que necesitamos pasa por la Melilla turística, impulsando comunicaciones modernas y económicas, recuperación de los proyectos lastrados por este gobierno: muelle de cruceros y modernizaciones de instalaciones, como el proyecto de El Parador", ha descrito Juan José Imbroda.

En este punto, "la Melilla universitaria --ha demandado Imbroda-- es otro proyecto también lastrado por este gobierno, y con el que se pretende alcanzar los 5.000 estudiantes".

En conclusión, Imbroda se ha mostrado partidario de "una Melilla que mire al norte, con el paso decidido por los acuerdos con Andalucía, con la mayor presencia del Estado en Melilla y la mayor incardinación en Europa, como elemento indispensable para la sostenibilidad de la ciudad: asimilación a las regiones ultraperiféricas, entrada en la Unión Aduanera, sosteniendo y mejorando nuestro régimen fiscal y la presencia de Frontex en nuestras fronteras".

Por último, ha defendido también unas buenas relaciones con Marruecos. "Quiero que los melillenses tengan relaciones familiares, culturales y sociales sin problemas", ha apuntado, para añadir que "esas relaciones, no obstante, tienen que desarrollarse en pie de igualdad".