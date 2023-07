El impactante look de Shakira en París, con mensaje incluido, tras su tenso reencuentro con Gerard Piqué

MADRID, 6 (CHANCE)

Inmersa en la promoción de su nuevo single con Manuel Turizo, 'Copa vacía', Shakira se ha reencontrado con Gerard Piqué. A pesar de que según el acuerdo de separación al que llegaron el pasado noviembre al exfutbolista le correspondería pasar el 66% de la temporada estival con sus hijos, la mudanza de los pequeños con su madre a Miami ha hecho que la expareja esté renegociando el convenio.

Así, y según ha revelado Lorena Vázquez en 'Y ahora Sonsoles', Milan y Sasha dividirán al 50% sus vacaciones entre la cantante y el presidente de la 'King's League', pasando 15 días con cada uno para que el cambio sea gradual y los niños no sufran la ausencia del progenitor con el que no estén. Una cláusula temporal que tendrá validez tan solo este verano, puesto que a partir del año que viene -si su acuerdo no cambia- pasarán dos tercios de las vacaciones con Piqué, compensando así los días que no podrá disfrutarlos como sí hacía cuando residían en Barcelona.

Este miércoles, Shakira hacía un viaje relámpago a Barcelona para entregar a los niños al exfutbolista -del que en principio no habría imágenes porque no estaba previsto- y, sin tiempo que perder y dejando claro que ha pasado página, ponía rumbo a París para asistir al desfile Viktor & Rolf en la Semana de la Alta Costura de la capital francesa.

Un evento en el que la cantante ha acaparado todos los flashes con un impactante look que no ha dejado a nadie indiferente. Un extravagante vestido gabardina en color blanco con detalles metalizados y un enorme NO tridimensional en la parte superior, perteneciente a la colección de otoño de 2018 de Viktor & Rolf. Un diseño que ha complementado con sandalias de altísimo tacón metalizadas, su larga melena suelta y una gran sonrisa que refleja el gran momento que está atravesando. Toda una declaración de intenciones con la que ha mandado un mensaje ¿a Piqué? No lo sabemos, pero lo que sí está claro es que sí quería convertirse en la protagonista del front-row lo ha conseguido.