Importante Ãºltima hora sobre el estado de Sergio Rico. Alba Silva confirma que ya estÃ¡ en planta

MADRID, 5 (CHANCE)

Grandes noticias respecto al estado de salud de Sergio Rico despu√©s de cinco semanas ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen del Roc√≠o de Sevilla tras sufrir un accidente a caballo en El Roc√≠o el pasado 28 de mayo. Y es que tal y como acaba de desvelar su mujer, Alba Silva, el portero del Par√≠s Saint Germain contin√ļa evolucionando favorablemente y ha abandonado la UCI.

"Le han subido a planta gracias a Dios y va todo muy bien. Estamos muy contentos" ha confirmado emocionada, revelando que fue "ayer por la tarde noche" -el miércoles- cuando "le han pasado a planta". "Podemos estar con él 24 horas y estamos muy felices" ha explicado.

Por el momento, como nos cuenta, no hay previsión de que reciba el alta: "No nos han dicho nada más, de momento a planta y él va muy bien gracias a Dios y todo bien. No sabemos más de momento" reconoce, asegurando que tras este importante paso adelante que confirma que su recuperación marcha por buen camino "Sergio está muy bien de ánimo. De verdad que sí".

Atrás queda más de un mes muy complicado en el que Alba ha contado con el apoyo incondicional de su familia. "Ha estado conmigo al 100%, eso es lo más grande y estamos muy felices. Todos han sido un salvavidas para mí: mi madre, mis amigas, mi hermana*" confiesa.

Adem√°s, la influencer ha querido aclarar que los mensajes que ha compartido en los √ļltimos d√≠as en Instagram acerca de alejarse de un lugar que no le hace bien, y que han preocupado a sus seguidores, son simplemente "reflexiones que una tiene por la noche cuando llega a su casa y ya est√°". "Hay gente que est√° y gente que no y ya est√°, pero nada m√°s, no tengo m√°s nada que decir sobre eso" ha concluido, dejando entrever que en este dur√≠simo trance ha echado de menos el apoyo de alguien cuya identidad prefiere no revelar.