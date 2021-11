Los imprescindibles de belleza para él y ella de estas Navidades

MADRID, 27 (CHANCE)

Con la llegada de las Navidades, son muchas las reuniones que tenemos planificadas con nuestros seres queridos, así como eventos, comidas, cenas... donde siempre apostamos por lucir nuestras mejores prendas de vestir, así como nuestra mejor cara, con nuestro mejor peinado... es por eso muy importante cuidar no solo nuestras vestimentas, sino también nuestra melena, barba...

Además de que vienen unas semanas llenas de planes, también es un mes en el que solemos comprar muchos regalos para nuestro seres queridos. Unas fechas llenas de ilusión en las que solemos pasarnos mucho tiempo con quebraderos de cabeza por no saber qué regalarle a nuestra persona más querida.

Es por eso por lo que os vamos a dar unas ideas fantásticas, tanto para él como para ella, y así ayudar a eliminar los quebraderos de cabeza y tener una idea fija sobre varios productos que adquirir estas Navidades:

Braun Silk-épil 9 Flex. Es el último lanzamiento en depiladoras de Braun y es una auténtica revolución. Es la primera depiladora en el mercado con un cabezal completamente flexible, una característica que hace que se adapte con facilidad a las curvas del cuerpo de cualquier mujer y a aquellas zonas más difíciles, como pueden ser las rodillas. Se ha convertido en la herramienta perfecta para conseguir una depilación rápida, segura y eficaz, donde quieras y cuando quieras. Además, cuenta con varios cabezales de exfoliación y masaje para mejorar el aspecto de la piel y evitar el vello enquistado.

Braun Silk-expert Pro 5 IPL. Se trata de un sistema de eliminación permanente del vello visible gracias a la tecnología de Luz Pulsada (IPL) más segura, rápida y eficiente... Posee un sensor único que se adapta de forma automática y continua a tu tono de piel para garantizar un equilibrio óptimo entre eficacia y seguridad. El sistema Braun Silk-Expert 5 IPL ha sido creado a partir de la tecnología profesional de luz pulsada y está clínicamente probado para un uso seguro y efectivo en casa por menos de 1€ la sesión

Braun Series 9 Pro, El mejor afeitado de Braun, reinventado. El último lanzamiento de Braun facilita el afeitado consiguiendo un resultado más suave que nunca. Este dispositivo cuenta con un innovador cabezal con 5 elementos de corte y con tecnología AutoSense, para un resultado apurado incluso con las barbas más densas. Además es 100% resistente al agua, por lo que permite un afeitado con espuma, gel o incluso bajo la ducha. Pero eso no es todo, ya que la nueva Series 9 Pro incluye la PowerCase, el primer estuche de carga inalámbrico del mundo para afeitadoras y que ofrece hasta 6 semanas de funcionamiento a plena capacidad sin necesidad de enchufarla. Además de proporcionar una protección total contra golpes, arañazos y daños por líquidos o polvo.

King C. Gillette, la colección más completa de productos para hombres con vello facial. Inspirada por un siglo de innovación, King C. Gillette incluye la colección más completa en el mercado de productos y herramientas de precisión para que los hombres con vello facial puedan cuidar y realzar sus looks desde casa.

Productos que se vuelven imprescindibles y que una vez los conozcas no podrás vivir sin ellos. Además, en la página de Braun podrás ver muchos otros que también usarás a diario y podrás sacarle más partido en estas fechas.