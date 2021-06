Los imprescindibles que lucirás con orgullo en la semana más importante de Madrid

MADRID, 26 (CHANCE)

Son muchas las personas que esperan con ansia la llegada de la festividad del Orgullo LGTBI, una fecha muy importante para apoyar, defender y promover los Derechos Humanos y la igualdad del colectivo.

Un evento que tiene lugar en verano y que ya ha dado comienzo, por eso no queremos que te pierdas los imprescindibles para una fecha como esta. Y es que es muy importante tener en cuenta todos los detalles para salir a la calle y sentirte de mil colores, aunque ya sabemos que lo más relevante es que el mensaje de respeto cale en todos los ciudadanos.

Como no podía ser de otra manera, Birchbox ha lanzado este mes una Edición Limitada con la que donará 5€ a la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), mostrando así su fiel apoyo al colectivo.

En el interior de esta cajita podremos encontrar una selección de productos de marcas que han querido sumarse a esta iniciativa y celebrar con Birchbox el orgullo, la aceptación y el amor:

El esmalte de uñas de Mavala que, además de proporcionar una manicura perfecta, garantiza unas uñas sanas; el pincel biselado para sombras de Birchbox; el eyeliner The Color Pen en formato rotulador de 3INA Makeup; la Pride Palette, la paleta más colorida de Wet N Wild, perfecta para crear looks atrevidos; el desodorante en barra Namaste de Merci Handy; la máscara de pestañas I love extreme crazy volume de Essence; la edición limitada del champú en seco de Batiste, Love is Love, para lucir una melena suelta y brillante; el perfume White Musk en formato roll on de The Body Shop, un desinfectante de manos en formato spray de HAAN, el stick en crema de Kiss&Smink, la brocha ovalada de maquillaje profesional de STYLondon, el colorete mineral de Manna Kadar y la sombra de ojos en formato líquido de Love of Color.