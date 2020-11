Las impresiones engañan, esto es lo que pensaba Javier Rey de Blanca Suárez antes de conocerla

MADRID, 4 (CHANCE)

Javier Rey y Blanca Suárez tenían ya gestionada una entrevista en El Hormiguero para el día de hoy con la finalidad de promocionar 'El verano que vivimos' y, a pesar de retrasar el estreno, los dos actores no han querido dejar pasar la oportunidad de ir al plató de Pablo Motos y hablar detenidamente de este film que va a emocionarnos en cuanto lo podamos ver.

Los dos actores llegaban con una sonrisa de oreja a oreja, pero apenados por tener que esperar un mes más a que se pueda estrenar la película que rodaron hace meses. "Se va estrenar, pero se retrasa un mes, hasta el 4 de diciembre" le ha confesado Blanca Suárez a Pablo Motos.

En cuanto a la situación que estamos viviendo, Javier Rey ha querido compartir una reflexión que leyó hace tiempo: "Leí una cosa que hablaba un poco sobre los plazos, sobre la tranquilidad que le da a la gente tener plazos. Como que el ser humano estaba acostumbrado a ponerse metas y llegar a lugares, el hecho de estar en este limbo era complicado".

La pregunta estrella ha llegado cuando Pablo Motos le ha preguntado a Javier Rey si es cierto eso que dicen que la primera impresión que tuvo de Blanca no fue nada buena... a lo que este ha respondido entre risas: "No, no es cierto eso, eso es falso. Lo que pasa que no nos dio tiempo de trabajar mucho juntos, muchas veces los rodajes, cuando el tren está en marcha y tienes que subirte a ese tren no te da tiempo a conocer a las personas". Lo que más nos ha gustado es la respuesta de la actriz, con la que ha dejado claro que ahora, su chico, no piensa para nada eso: "Para que veas que las primeras impresiones a veces son una mierda pinchada en un palo".