Imputado el entrenador de Valladolid por supuesto acoso sexual a dos jugadores, menores de edad

Se trata del segundo auto, después de que el primero fuera revocado en julio por el propio juez para practicar nuevas diligencias

VALLADOLID, 8 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha acordado abrir procedimiento abreviado contra el que fuera entrenador del Club de Fútbol La Victoria de Valladolid, F.R.R, que fue denunciado por delito de acoso sexual sobre a varios de los jugadores del club, menores de edad.

En su auto, el instructor resuelve continuar la tramitación de las presentes diligencias por el procedimiento abreviado por si los hechos investigados fueran constitutivos del referido delito de acoso sexual a menor de 16 años o corrupción de menores, al tiempo que emplaza al fiscal del caso y las acusaciones particulares para que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral y formulen escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

Contra el presente auto cabe recurso de reforma ante el mismo juez y subsiariamente de apelación ante la Audiencia de Valladolid, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

El instructor revocó en julio la imputación contra el entrenador de La Victoria tras estimar parcialmente el recurso de reforma interpuesto por su letrado, al que se había adherido también el fiscal del caso, y dejó sin efecto el auto, de fecha 16 de junio, por el que acordó la transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado contra el instructor deportivo, F.R.R.

En su razonamiento, el juez de Instrucción 1 acogía así las alegaciones de la parte recurrente que ponían de manifiesto la necesidad de practicar nuevas pruebas, en consonancia con lo que también había manifestado el fiscal del caso.

"PREMURA" DEL AUTO INICIAL

De hecho, el acusador público también consideraba que, "como bien indica la parte recurrente, el auto recurrido adolece de premura, toda vez que no se ha practicado la exploración del menor, víctima principal del delito objeto de investigación en la presente causa, exploración que consta acordada en virtud de la providencia de 10 de febrero y que por diferentes cuestiones que constan reflejadas en las actuaciones no se ha podido practicar".

Y es que esa exploración, a juicio de la acusación pública, es "esencial, por lo que entendemos que debe practicarse y esperar a su resultado antes de dar por concluida la instrucción de la causa", a lo que sumó el fiscal la necesidad de practicar una ampliación de la declaración del entrenador "a los efectos de la correcta y completa imputación de los hechos".

Pues bien, el segundo auto de imputación dictado por el juez llega ahora tras haberse completado tanto la declaración del investigado--en la primera se acogió a su derecho de no declarar--como de sus dos supuestas víctimas, la del primero efectuada el pasado día 6 de noviembre y la de los dos menores el 13 de diciembre del pasado año.

Durante su comparecencia en calidad de investigado, el extrenador explicó con respecto a una de sus supuestas víctimas, capitán de un equipo de categoría cadete, que mantenía una muy buena relación con él y su padre y apuntó que el día en el que acudió a un local de su propiedad acompañado del menor era tan solo para coger unos tornillos y que de la visita estaba al corriente su progenitor.

En cuanto al otro menor, jugador de categoría infantil menor de 13 años cuya familia está personada como acusación particular, el investigado alegó que la correspondencia de tipo sexual vía whatsapp era únicamente como una forma de acercarse a él con temas de su interés, poniéndose a su mismo nivel, ya que le veía un tanto despistado y pretendía saber qué es lo que le pasaba. Lo que sí quiso dejar bien claro el denunciado es que jamás ha tenido un interés sexual en alguno de los menores.

El procesado, de 55 años, era en 2021 coordinador del equipode Infantil de 3a división donde jugaba la víctima y fue detenido el 5 de enero de 2023 cuando la madre del niño descubrió las conversaciones de contenido sexual que mantenía con su hijo a través de whatsapp, ya que el pequeño le pidió permiso para reunirse en una nave industrial que el detenido posee en el polígono San Cristóbal, lo que le hizo sospechar y mirar el móvil del pequeño.

Este encuentro no se produjo al percatarse la madre de la situación a través de las conversaciones de Whatsapp, lo llevó a la mujer a presentar la correspondiente denuncia contra el coordinador, al que el juez dejó en libertad con cargos tras prestar declaración y con medidas cautelares que le impiden acercarse al niño y a su familia. Asimismo, se le impide seguir entrenando.

El entrenador conminó al menor a mentir a su madre para poder reunirse con él en una nave que tiene y que está acondicionada como zona de ocio, y donde pretendía enseñar al niño a masturbarse.

La madre fue la que denunció los hechos ante la Guardia Civil. Realizado un registro de la nave se ocuparon distintos efectos, entre ellos un teléfono en el que aparecieron 74.653 imágenes con desnudez, de ellas 533 con contenido sexual para público homosexual masculino, y 3 stickers con contenido sexual de menores.

UN SEGUNDO CASO

Pero además, el investigado era también entrenador de cadete en el club y a través del teléfono mantuvo diferentes conversaciones de Whatsapp con otro menor, nacido el 2005, jugador de ese club.

Entre otras frases relevantes para seducirle le dijo: "Un día vamos a mi nave, tengo play y las gafas VR (realidad virtual), además tenemos el Mc Donalds al lado".

Otro día no determinado el entrenador invitó a este otro menor de forma individual primeramente a jugar a la bolera y a ver un partido, de este modo: "Mañana por la mañana voy al campo de La Victoria a ver el ver el partido, es a las 11. ¿Por qué no me paso a recogerte y nos tiramos allí un rato viendo el partido?".

Según el juez, "su intención era, como en el caso anterior, conseguir la cita privada para satisfacer su ánimo lúbrico.