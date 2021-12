Un imputado próximo a los Pérez-Maura dice que se liberó al naviero de la Interpol en 2018 a través de la fiscal general

El investigado presumía de tener "acceso total" a la ministra de Justicia Dolores Delgado a través de su jefa de gabinete

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Armando Mateo, un empresario cercano a los hermanos Ángel y Álvaro Pérez Maura e imputado en la pieza 'Pit', sostiene que se consiguió liberar al primero de los dos de la Interpol en el año 2018 negociando con la entonces fiscal general del Estado, María José Segarra.

Así se desprende de un informe de más de 800 paginas elaborado por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) al que ha tenido acceso Europa Press, y que recoge el volcado de los móviles de varios de los imputados en la pieza separada número 4 de 'Tándem', que investiga un proyecto del comisario jubilado José Manuel Villarejo por el que habría facturado 7,4 millones de euros a los hermanos navieros para frenar la extradición de Ángel a Guatemala.

"No le digas nada por favor hasta que te lo diga él. Le han liberado de Interpol. Hay que decirle al ratón (el alias de los Pérez-Maura) lo que ha conseguido negociando con la nueva FG", le relata Mateo a Enrique Maestre, el abogado de los hermanos, en una conversación fechada en julio de 2018, unos días después de que Segarra tomase posesión.

Guatemala reclamó a España la extradición de Pérez-Maura en 2016 por haber pagado sobornos por importe de 30 millones de euros a altos funcionarios del país, entre ellos el ex presidente Otto Pérez Molina, para conseguir la adjudicación de una infraestructura portuaria en Puerto Quetzal.

Maestre, en cambio, se muestra reacio a que Mateo comunique nada a los Pérez-Maura, dejando patente su descontento por los sucesivos impagos. "No hay que decirle nada al ratón, Armando, si no pagan", le espeta.

"ACCESO TOTAL" A LA MINISTRA DE JUSTICIA

En ese intercambio de mensajes, Maestre explica a su socio que a su hermana Mar le ofrecieron ser jefa de gabinete de la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado. "No ha aceptado, pero ha puesto una amiga suya", le explica.

Esa sería la razón por la que el letrado sostiene en una conversación posterior que disponen de "acceso total a la ministra a través de su jefa de gabinete", disponiendo de igual forma de acceso al ex juez Baltasar Garzón, al que se refieren como 'El Mago'.

Maestre, que habla de Garzón como su "cuate", defiende que el juez es "muy caro pero efectivo", llegando a asegurar que el mismo tiene "control total de todo el entorno". "¡ABSOLUTO!", enfatiza.

Además, en estos mensajes ambos dan cuenta de que "la nueva ministra de Justicia, Dolores, es la novia del mago". "Si papito, eso está en el coktel. Alucino con el mago, se está forrando", aseguran.

CONTACTOS CON 'EL MAGO'

Las charlas entre el empresario Adrián de la Joya, que habría puesto en contacto a los Pérez Maura con Villarejo, y Maestre reflejan contactos con Garzón. "Hoy lunes, mi amigo y yo quedamos en llamar al de la magia", escribe De la Joya en febrero de 2017.

No obstante, el empresario le cuenta a Maestre que hay "cierta tensión" con los Pérez Maura. "Si no quieren hacer lo de la magia, que no lo hagan, me la suda, no voy a perder ni un segundo más con esos majaderos", sentencia. El abogado resta importancia al asunto augurando que "lo harán" porque "son tontos pero no locos del todo".

Ese acercamiento a Garzón habría fructificado un mes después, en marzo, cuando De la Joya le dice a Maestre: "Hemos comido con la magia y nosotros hemos salido satisfechos".

Ya en abril, Maestre, refleja, en el contexto de una conversación en la que reclama ciertos pagos, que debía haber cobrado "200k (200.000 euros) de lo del mago". "Pero si se ha ido todo al mago", le replica De la Joya, recalcando que a este último "hay que pagarle bastante más", ante lo cual el abogado se queja de que "el mago cobre primero y los demás últimos".

Sin embargo, parece que las suspicacias de los Pérez Maura persisten. En julio, Maestre comenta a De la Joya que "el ratón" le había llamado para decirle que "la magia no controla nada". "No sabe ni lo que dice", completa el otro.

LA CICIG, EN EL PUNTO DE MIRA

De este intercambio de mensajes entre De la Joya y Maestre se deduce que una de las cuestiones para las que requerían la ayuda de Garzón sería la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que fue expulsada del país por el Gobierno de Jimmy Morales después de las investigaciones dirigidas contra él y de que Pérez Molina fuera condenado por otro caso.

Así, en agosto, Maestre envía a De la Joya una noticia sobre la orden de Morales expulsar a la CICIG. "Para lo de la magia es el golpe final porque ahora el ratón dirá que no paga el resto porque la magia es inútil una vez han echado a este", señala.

Un mes después hablan sobre otra noticia en la que se decía que el Constitucional de Guatemala había bloqueado dicha expulsión. "Gracias, mándaselo al gilipollas del roedor, para que vea lo que has hecho por él", le recomienda De la Joya, dejando entrever una gestión en este tema.

LOS "10 KILOS" DE LOS PÉREZ-MAURA A VILLAREJO, ALIAS "PERRY"

Por otro lado, Maestre y Mateo abordaron en sus conversaciones el estallido en prensa de los supuestos encargos de la examiga del rey emérito Corinna Larsen a Villarejo, alias 'Perry'. "Esto es poco con lo que les puede costar lo suyo a los ratones", advierte el abogado de los Pérez-Maura. "Pues imagínate si en medio de esto sale que los ratones han pagado 10 kilos a 'Perry'", contesta Mateo.

En este contexto, y relacionado con los impagos de los navieros, Maestre subraya su enfado. "El ratón me contestó un mail muy encendido y le respondí, estás en copia. Pero a menos que me toque mucho los huevos (lo que no descarto porque es bastante tonto), no voy a darle más cuartelillo", advierte.

Maestre, de acuerdo con su socio, le insta a no darles "más cuartel" y a enviar un correo electrónico a Pérez Maura en el que resalte que lo de sus supuestos pagos a Villarejo "va a salir en prensa" en los próximos días y que si alguien les llama a declarar van a contar "toda la verdad".

Mateo finalmente procederá a enviar la amenaza al naviero. "Ángel. Tenemos noticias de que la próxima semana la prensa se va a hacer eco de manera sensacionalista del caso por una filtración que vendrá de instancias judiciales. No descartamos que todo ello tenga profundas consecuencias legales", avisó.

"NO HEMOS HECHO NADA ILEGAL"

Tras ese 'email', Maestre y Mateo comparten varios enlaces a noticias relacionadas con los hermanos. Es entonces cuando los Pérez-Maura acceden a recibirle en su despacho. "Niega a reunirte allí", la aconseja Maestre, que pronostica que tratarán de grabarle para "tener algo" con lo que meterle en "un lío".

En esta línea, Maestre le insta a negarse a "hablar de cualquier cosa que no sea el contrato y el pago". Y, por supuesto, le pide no hablar de "cualquier cosa" relacionada con La Torre, el alias con el que se referían a CENYT, el grupo empresarial de Villarejo, situado en la madrileña Torre Picasso.

Llegados a cierto punto, el que fuera abogado de los Pérez-Maura llega a mostrar su visión sobre cuál fue su participación con Mateo en lo relacionado con los hermanos. "Nosotros desde mi punto de vista no hemos hecho nada ilegal", sostiene.

Maestre llega a expresar su incredulidad porque "parece" que son ellos los que han "sobornado a los guatemaltecos". "Es acojonante. Los delincuentes son ellos Armando, nosotros no. Y a mí si me preguntan contaré la verdad de lo que hemos hecho, que es coordinar gente", le explica.

Y a este respecto deja claro que en ningún caso intercedió con La Torre ni con "nadie" que hiciera "nada ilegal". "Viajar a Guatemala a ayudar y asistir al hippy y a reunirnos con los abogados del hippy y con las autoridades españolas...¿hay algo ilegal en todo eso?", se pregunta, aludiendo a las maniobras para tratar de conseguir que uno de los implicados en la trama, José Luis Messeguer, saliese de prisión.