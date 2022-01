Iñaki Urdangarín continúa con su rutina a la espera del comunicado de su divorcio de la Infanta Cristina

MADRID, 24 (CHANCE)

Las informaciones sobre Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia no dejan de sucederse. Y es que mientras la Infanta Cristina, al parecer destrozada, guarda silencio y se debate acerca de qué hacer con su matrimonio - se especula con un viaje a Abu Dabi para perfilar con su padre, el Rey Juan Carlos, el comunicado con el que anunciará su divorcio del ex jugador de balonmano - poco a poco vamos conociendo más datos sobre la amistad del ex duque de Palma con su compañera de trabajo.

Y es que, lejos de lo que pensamos, su relación no es reciente, sino que ambos habrían sido pillados en actitud cómplice en una playa de la costa francesa el verano pasado. Una información que ha desvelado el programa 'Viva la vida' y que da fuerza a los rumores que apuntan a que Urdangarín habría confesado a la Infanta Cristina su especial amistad con Ainhoa después del verano - pidiéndole el divorcio en varias ocasiones - por lo que las fotografías publicadas por la revista Lecturas no habrían pillado de sorpresa a la hermana de Felipe VI.

Mientras el matrimonio continúa sin aclarar su situación y todos esperamos a que la ex duquesa de Palma confirme vía comunicado el fin de su matrimonio, Ainhoa Armentia habría abandonado el domicilio conyugal y se habría instalado en la casa de sus padres en Vitoria, escenificando su separación de su marido, Manuel, tras su 'pillada' en actitud romántica con Iñaki Urdangarín.

En el punto de mira y si querer pronunciarse sobre estas informaciones, el todavía marido de la Infanta Cristina ha vuelto este lunes a su puesto de trabajo en 'Imaz & Asociados' sin aclarar cómo ha ido el fin de semana, si ha podido hablar con su mujer o si será hoy cuando veremos el comunicado anunciado su divorcio.

En bicliceta, con guantes y bufanda para sobrellevar las bajas temperaturas de Vitoria y más tranquilo que la semana pasada, Urdangarín ha saludado con una sonrisa a los numerosos periodistas apostados a las puertas del despacho en el que trabaja y, deseándonos "que tengáis un buen día", ha dejado en el aire cómo está en estos momentos o cuándo confirmará el fin de su matrimonio con la Infanta Cristina.