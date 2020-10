Iñaki Urdangarín evita pronunciarse sobre las declaraciones que Corinna Larsen ha hecho sobre él y sus negocios

MADRID, 7 (CHANCE) Iñaki Urdangarín se ha visto salpicado de lleno por la polémica entrevista que Corinna Larsen ha concedido a Ok Diario. En ella, la alemana no duda en asegurar que el exduque de Palma se sentía presionado por el nivel de vida que siempre había llevado la Infanta Cristina y que él no le podía ofrecer, y que Casa Real estuvo en todo momento al tanto de sus actividades y negocios. Además, la examiga entrañable de Don Juan Carlos afirma que en el año 2004 le consiguió a Urdangarín un trabajo en el extranjero por 200.000 euros al año, que él rechazó por no considerarlo suficiente como para dejar su cómoda vida en Barcelona.

MADRID, 7 (CHANCE) Iñaki Urdangarín se ha visto salpicado de lleno por la polémica entrevista que Corinna Larsen ha concedido a Ok Diario. En ella, la alemana no duda en asegurar que el exduque de Palma se sentía presionado por el nivel de vida que siempre había llevado la Infanta Cristina y que él no le podía ofrecer, y que Casa Real estuvo en todo momento al tanto de sus actividades y negocios. Además, la examiga entrañable de Don Juan Carlos afirma que en el año 2004 le consiguió a Urdangarín un trabajo en el extranjero por 200.000 euros al año, que él rechazó por no considerarlo suficiente como para dejar su cómoda vida en Barcelona. Una serie de comentarios a los que, fiel a su discreción, el marido de Doña Cristina prefiere no responder. El cuñado del Rey Felipe VI continúa con su labor de voluntariado en el centro Don Orione y hace oídos sordos a la entrevista bomba de Corinna, que ha caído como un jarro de agua fría en el seno de la Familia Real. El exduque de Palma, relajado y saludando a la prensa, guarda silencio mientras se lava las manos con gel hidroalcóholico y escucha las afirmaciones que la examiga entrañable del Rey emérito ha hecho sobre él en su entrevista y que, sin perder la calma, prefiere no replicar. ¡No te pierdas su reacción al escuchar si es cierto que Casa Real estaba al tanto de todos sus negocios como asegura la alemana!