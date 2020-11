Iñaki Urdangarín ¿no sabe? no contesta sobre la investigación por presunto blanqueo de capitales del Rey Juan Carlos

MADRID, 9 (CHANCE)

El Rey Juan Carlos está siendo sometido a una nueva investigación por parte de la Fiscalía del Supremo por un posible delito de blanqueo de capitales. Un nuevo nubarrón en el cielo ya de por sí gris y cubierto que tiene el emérito sobre su cabeza desde que en las últimas épocas han salido a la luz sus escándalos sentimentales y económicos.

Por el momento, ni Don Juan Carlos ni Casa Real se han manifestado sobre este nuevo contratiempo legal para el monarca, que continúa con su "retiro" dorado en Abu Dabi, al margen de los titulares que ha vuelto a acaparar en nuestro país.

Hemos podido preguntar a Iñaki Urdangarín qué le parece la investigación a la que está siendo sometido su suegro por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Fiel a su discreción, el marido de la Infanta Cristina da la callada por respuesta a la nueva polémica del Rey Juan Carlos. No sabemos si no sabe o si es que prefiere no saber, pero el caso es que, sin perder la aparente tranquilidad que siempre le acompaña, no se pronuncia sobre el reciente varapalo que ha sufrido la Familia Real