Iñaki Urdangarin sale de lo más cabizbajo del centro Don Orione tras recibir la peor noticia

MADRID, 23 (CHANCE) Hay malas noticias que llegan a nuestras vidas sin esperarlas. Aunque no sabemos si es el caso, Iñaki Urdangarin ha recibido una que no le ha debido de gustar nada. Si bien el marido de la Infanta Cristina estaba deseoso de disfrutar del tercer grado, la audiencia se lo ha denegado y esto no es todo, porque tampoco podrá disfrutar de un permiso de un fin de semana al mes. Este varapalo no es solamente para Iñaki Urdangarin, sino para toda su familia. La Infanta Cristina no está pasando, ni por asomo, por su mejor momento ya que además de seguir separa de su marido mientras este cumple condena en la prisión de Brieva, ha tenido que ver como su padre, Don Juan Carlos I, abandonaba España hace apenas dos meses. Sus hijos Juan, Pablo, Miguel e Irene tendrán que esperar a que pase algo más de tiempo para ver si, finalmente, le conceden a su padre estos dos permisos que le han rechazado hoy: el tercer grado y el permiso para salir un fin de semana al mes. Y así poder disfrutar de su padre tanto como les hemos visto en los momentos en los que se lo han concedido. De esta manera y con estas noticias, Iñaki Urdangarin ha salido del centro Don Orione con el rostro completamente serio y sin ganas de levantar la cabeza. El marido de la Infanta Cristina no ve el momento de que acabe esta pesadilla que empezó hace más de un año.