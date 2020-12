Iñarritu (EH Bildu) critica a Felipe VI por "no mencionar el escándalo" de Juan Carlos I en su mensaje de Navidad

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu se ha preguntado este jueves "para qué sirve un rey" y ha cuestionado si el mensaje de Navidad de Felipe VI ha estado "a la altura", antes de criticar que "no haya mencionado el escándalo de Juan Carlos I".

"No ha mencionado el escándalo de JCI (Juan Carlos I) ni su huida. No ha aclarado su papel en la trama. No ha pedido perdón a Catalunya por su discurso del 3-O. No ha dicho ni mu sobre los pronunciamientos de militares ultras", ha criticad.

"¿Para qué sirve un Rey?", ha añadido a través de su cuenta en la red social Twitter, un mensaje que ha sido retuiteado por Oskar Matute, diputado del partido en el Congreso de los Diputados.