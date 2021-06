Independentistas censuran el "teatro" y la "propaganda" de Sánchez con los indultos y no pararán hasta la amnistía

ERC, Junts, PDeCAT y la CUP respaldan en el Congreso la entrega de más de 200.000 firmas en favor de la tramitación de la Ley de Amnistía

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Esquerra Republicana (ERC), Junts, PDeCAT y la CUP han censurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya acudido a Cataluña a hacer "teatro" y "propaganda" con los indultos que el Ejecutivo tiene previsto aprobar este martes para los condenados por el proceso independentista y han avisado de que no pararán hasta conseguir la amnistía.

Así lo han puesto de manifiesto representantes de estos partidos secesionistas a las puertas del Congreso, donde han acudido a respaldar las más de 200.000 firmas que la organización Òmnium Cultural y Amnistia i Llibertat han recogido en favor precisamente de la Ley de Amnistía para los presos del procés.

ERC, Junts, PDeCAT y la CUP registraron esta ley en la Cámara Baja el pasado mes de marzo, como habían prometido en la campaña electoral catalana, pero la Mesa, con los votos de PSOE, PP y Vox, vetó su tramitación alegando que es inconstitucional, como habían advertido los servicios jurídicos de la institución,.

Ante la negativa del órgano de gobierno de la Cámara, los firmantes de la iniciativa presentaron un recurso de reconsideración que la Mesa también rechazó, tras escuchar a la Junta de Portavoces. Frente a esto, en lugar de impugnar esta decisión ante el Tribunal Constitucional, optaron por apoyar la campaña de recogida de firmas iniciada por las citadas organizaciones cívicas.

Ante la inminente concesión de esta medida de gracia, los partidos independentistas valoran que los indultos vayan a facilitar la libertad de los presos del procés, pero han cuestionado que el presidente Sánchez esté utilizándolos de forma "partidista" este lunes en Cataluña y han coincidido en que no son la solución al "conflicto" porque "la represión continuará". Según han dicho, la salida sólo puede venir de la mano de la amnistía y del derecho de autodeterminación.

"LA AMNISTÍA SÍ SERÍA UN GESTO"

En la misma línea se han manifestado los portavoces de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, y de Amnistia i Llibertat, Susana Pagès, quienes también han cargado contra Sánchez por estar protagonizando un acto "electoralista" en torno a los indultos cuando, a su juicio, la única forma de solucionar la crisis política es amnistiar a "las 3.300 personas represaliadas, a los presos políticos y a los exiliados".

"Poder tramitar en el Congreso esta Ley de Amnistía sí que sería un gesto para encauzar el conflicto", ha señalado Mauri, una opinión que comparte Pagès, quien considera que ésa será "la única vía antirepresiva" para la resolución "política" del problema.

En ERC, su portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha proclamado que para terminar con la "represión" sólo cabe la amnistía y hacer efectivo el derecho de autodeterminación, incidiendo en que los indultos sólo terminarán con el sufrimiento de los presos del procés, pero no con "la persecución política, policial y judicial" que, según ha dicho, se sufre en Cataluña. "No pararemos hasta poder hacer posible esta amnistía y que ésta vaya acompañada del derecho de autodeterminación", ha advertido.

De su lado, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, también ha recriminado a Sánchez que esté haciendo "teatro" y "propaganda" en Cataluña con los indultos mientras los partidos independentistas están de la mano en Madrid exigiéndole que utilice "la única herramienta" con la que cuenta para terminar con la "represión", que es la amnistía.

EL GOBIERNO DEBE HACER "PEDAGOGÍA"

En nombre del PDeCAT, Ferrán Bel se ha mostrado esperanzado de que "en algún momento" el Congreso acabe tramitando la Ley de Amnistía teniendo en cuenta que, según ha destacado, hace tres años Sánchez dijo que los presos del procés debían cumplir "íntegramente" sus penas y ahora piensa indultarles. Para ello, ha llamado al Gobierno a hacer "pedagogía" y a no usar los indultos de forma "partidista".

Desde la CUP, Mireia Vehí también ha criticado a Sánchez por que esté en Cataluña anunciando indultos mientras los independentistas están en Madrid recalcándole que éstos "no son el final de nada". "El PSOE piensa que los indultos pueden ser el principio de la pacificación pero los independentistas no lo creen porque no son una solución colectiva a la cuestión de fondo en Cataluña" que, en su opinión, sólo llegará de la mano de la amnistía el referéndum de autodeterminación.