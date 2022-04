Los independentistas desdeñan la Comisión de Secretos e insisten en que el Congreso investigue el espionaje

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Esquerra Republicana, Junts, la CUP y el PDeCAT consideran inútil que se active la constitución de la comisión parlamentaria con acceso a información clasificada para dar luz al supuesto espionaje sufrido por sus partidos con el programa Pegasus e insisten en que lo que tiene que hacer la Cámara es crear una comisión de investigación.

Así lo han remarcado en sendas ruedas de prensa los portavoces de estos partidos después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, haya propuesto rebajar de 210 a 176 los votos necesarios para la elección de los miembros de este órgano, lo que garantiza la presencia en el mismo de las formaciones independentistas a las que querían vetar PP, Vox y Ciudadanos.

La intención de Batet es que esa comisión quede constituida el próximo jueves, después de que los vetos cruzados entre los grupos hayan impedido su puesta en marcha desde el inicio de la legislatura, hace casi dos años y medio.

Pero esta iniciativa no satisface en absoluto a los partidos supuestamente espiados. Desde ERC, Gabriel Rufián, ha dicho que es "absurdo" convocar a un órgano que se reúne a puerta cerrada, cuyos integrantes no pueden dar cuenta de lo tratado y que, además, sólo sirve para que la persona responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) explique "cuatro chascarrillos". "No estamos para chascarrillos", ha zanjado.

NO ES EL MEJOR INSTRUMENTO

"No estamos pidiendo una comisión de secretos, sino una comisión de investigación", ha recalcado Miriam Nogueras, de Junts, mientras que Ferran Bel, del PDeCAT, ha señalado que este órgano "no es el mejor instrumento" para tratar un asunto que tiene repercusión internacional.

Por su parte, la diputada de la CUP, Mireia Vehí, ha insistido en que es el presidente Pedro Sánchez, quien debe dar explicaciones públicas y en que no es necesario activar esta comisión específica, en la que, además, no están todos los partidos del Congreso (sólo un portavoz por grupo), cuando se puede convocar en sesión secreta cualquier comisión parlamentaria de las ya existentes.

También ha puesto en duda que la Comisión de Gastos Reservados vaya a ser útil para dar cuenta del espionaje la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, si bien ha saludado que se rebajen las mayorías para elegir a sus miembros con el fin de sortear los vetos a los independentistas.

Desde Más País, Íñigo Errejón ha censurado que se hayan hecho cambios para activarla a estas alturas de legislatura, aunque ha saludado que por fin vaya a echar a andar, al igual que ha hecho Joan Baldoví, de Compromís.