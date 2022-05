Los independentistas ven desesperación en la propuesta de Ciudadanos de suprimir las nacionalistas pactadas en 1978

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Esquerra, PDeCAT, Junts y la CUP han coincidido en descalificar este martes la propuesta de Ciudadanos de modificar la Constitución de 1978 para suprimir el concepto de "nacionalidades" que figura en el artículo 2. Los independentistas achacan "desesperación" y falta de vergüenza al partido naranja y le recuerdan que esa definición fue uno de los acuerdos del pacto de la transición y que estaba avalada por Zarzuela.

"Hemos perdido la vergüenza y la dignidad como diputados", se ha lamentado el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, criticando que a Ciudadanos no se le ocurra otra cosa que "decir que van a modificar el artículo 2 de la Constitución" a través de una proposición no de ley que ha tachado de "ridícula, esperpéntica y penosa".

La diputada de la CUP, Mireia Vehí, ha recordado que según uno de los ponentes de la Constitución, Jordi Solé Tura, ese artículo 2 llegó al Congreso "directamente redactado desde la Zarzuela", donde había un Rey designado "por el dictador" Francisco Franco. "Fijense dónde está Edmundo Bal si ahora quiere hacerlo aún más restrictivo", ha deslizado.

NO LES VA A VOTAR NI PERRY

Para el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, incluso ese centro liberal que Ciudadanos quería representar en sus orígenes siente ahora vergüenza ante la actitud actual del partido naranja, cuestionando lo que en 1978 pactaron Adolfo Suárez y la UCD.

En todo caso, ha tirado de ironía para animar a Ciudadanos a seguir en esa línea: "Tienen ahora 10 diputados; que sigan así. No les va a votar ni Perry", ha comentado.

"Me huele un poco a desesperación, las nacionalidades históricas no van a desaparecer o no en función de lo que ponga en un papel", ha señalado en otra rueda de prensa la portavoz de Junts, Miriam Nogueras.

BAL: ES PARA DEFENDER A LAS CCAA

Para el 'número dos' de Ciudadanos, Edmundo Bal, la oposición del resto de formaciones a su propuesta demuestra que el suyo es "el único partido que cree en las comunidades autónomas y en que no debe haber ciudadanos de primera y de segunda".

En cualquier caso, ha emplazado a todo el arco parlamentario a "retratarse" en la votación de su texto, y ha insistido en que los "derechos son de los ciudadanos, no de los territorios".

Reformar el artículo 2 de la Constitución, al igual que los relativos a la Corona, exigiría una mayoría reforzada en el Congreso, superar un referéndum constitucional y disolver las Cortes Generales para que nuevas cámaras lo ratificasen.

El Congreso tiene bloqueada desde hace un año una reforma puntual de la Constitución, la del artículo 49, para eliminar la mención de las personas con discapacidad como "discapacitados".