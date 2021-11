Inditex se deja un 6,1% tras conocerse el relevo de Isla por Marta Ortega en la presidencia

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Las acciones de Inditex han protagonizado la mayor caída del Ibex 35 este martes, en una jornada histórica para la multinacional textil en la que ha anunciado el relevo en la cúpula directiva con la designación de Marta Ortega como nueva presidenta del grupo a partir del 1 de abril en sustitución de Pablo Isla.

En concreto, la firma española se ha dejado un 6,1%, cerrando sus títulos a un precio de 27,86 euros. El mercado ha acogido con sorpresa el relevo en la cúpula directiva de la multinacional textil, ya que nada más conocerse la noticia, las acciones del grupo caían un 5,14%, descenso que finalmente se ha incrementado al cierre.

Como ha asegurado el analista de IG Diego Morín, los "inversores no se han tomado con 'alegría' los cambios en la presidencia" del gigante textil español.

Esta caída es la segunda más importante para el grupo desde el pasado 4 de mayo de 2020, cuando la matriz de Zara se dejó un 6,45%, pero queda lejos del desplome histórico registrado el 12 de marzo del pasado año, cuando se hundió un 10,53% debido a la crisis del coronavirus y las restricciones que se impusieron a nivel mundial.

La dirección de análisis de Banco Sabadell cree que este relevo al frente de la presidencia de Inditex puede tener "sesgo negativo" en Bolsa, ya que el todavía primer ejecutivo del grupo "goza de un gran prestigio en el sector".

"Aunque a priori no esperamos cambios en la estrategia de la compañía, que está bien definida, la noticia puede tener sesgo negativo en Bolsa dado que Isla goza de un gran prestigio en el sector", han advertido.

EL MERCADO, "SORPRENDIDO"

Por su parte, el portavoz de eToro en España, Javier Molina, ha reconocido que "ha sorprendido" el relevo y ve un "poco exagerado" el movimiento de los títulos. "Lo achacamos más bien a unos excesos por la volatilidad existente, que no a un cambio estratégico ni nada que tenga que ver con el verdadero negocio de la compañía", ha indicado.

"Es verdad que el momento de incertidumbre por el que estamos pasando ha hecho que esa noticia, que en un contexto de mayor neutralidad hubiera sido más suave, se haya visto acrecentada", ha explicado.

Molina cree que mientras las acciones de la firma textil se mantengan por encima de la zona de los 27-30 euros, tal vez sea una oportunidad de compra, porque realmente no ha cambiado nada. "No cambia la estrategia, no se definen nuevos planes de negocio, simplemente hay un cambio a nivel de dirección, pero ni la señora Ortega es una novata en esto ni está tocando fondo lo que es el modelo de negocio", ha explicado.

Desde Renta 4, el analista Iván San Félix Carbajo ha reconocido que la noticia ha "sorprendido" al mercado. Sin embargo, considera que Isla deja la compañía "bien preparada de cara al futuro, con una estrategia bien definida", aunque señala que el relevo podría provocar cierto impacto a la baja de la cotización de la acción.

En un encuentro con los medios de comunicación, preguntado por el impacto que ha tenido en Bolsa el anuncio del relevo en la presidencia, Pablo Isla ha subrayado que el precio de la acción hay que mirarlo en el largo plazo, porque "en el corto plazo puede haber circunstancias por un motivo o por otro".

"Tengo plena confianza en Inditex de cara al futuro y plena confianza, en consecuencia, en la evolución del precio de la acción de cara al futuro", ha asegurado el directivo, que dejará la presidencia del grupo en manos de Marta Ortega, hija del fundador del grupo, Amancio Ortega, con una red de más de 6.600 tiendas en el mundo, unos beneficios y ventas récord y una revalorización bursátil de casi el 900% durante su etapa al frente de la compañía.

Inditex anunciaba este martes a primera hora que el consejo de administración, a iniciativa de su presidente Pablo Isla y de su fundador Amancio Ortega, y previa propuesta de la comisión de nombramientos, aprobaba el nombramiento de Marta Ortega Pérez como presidenta del grupo, con el carácter de consejera dominical, nombramiento que será efectivo a partir del 1 de abril de 2022.

Asimismo, Óscar García Maceiras, hasta ahora secretario general y del consejo, ha sido nombrado consejero delegado de Inditex, con efectos inmediatos.