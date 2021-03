Inditex mantiene el empleo fijo en la pandemia, pero lamenta no haber podido contratar equipos de refuerzo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha reafirmado la apuesta de la compañía por España, donde ha mantenido el empleo fijo durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, aunque ha lamentado no haber podido contratar equipos de refuerzo al no desarrollarse la actividad con normalidad.

"Hemos mantenido íntegramente nuestra plantilla fija en España. A inicio de ejercicio teníamos una plantilla de empleados fijos de 36.600 personas y al final del ejercicio tenemos una plantilla de empleados fijos de 36.600 personas", ha detallado Isla.

No obstante, el presidente Inditex ha lamentado que en el pasado ejercicio no se haya podido llevar a cabo la contratación de equipos de refuerzo al no desarrollarse la actividad con normalidad, debido a los cierres y restricciones de aforo y horario de las tiendas o ante la falta de llegada de turistas. "Por ello, toda esa contratación temporal que se va produciendo a lo largo del año, en este 2020 no se ha podido producir", ha reconocido Isla.

En el caso de España, y a pregunta de Europa Press, fuentes de la compañía han cifrado en unas 7.000 las personas de refuerzo que suele incorporar el grupo en las diferentes campañas en el país, especialmente en las de Navidad y rebajas.

Sin embargo, Isla ha explicado que la compañía ha reanudado ya la contratación de equipos de refuerzo de cara a Semana Santa y se ha mostrado confiado en que vuelvan a niveles de otros años según la situación provocada por la pandemia se vaya normalizando.

"Ahora estamos empezando a recuperar de cara a la Semana Santa y esperamos, si las cosas evolucionan positivamente, que en los próximos meses podamos recuperar ese tipo de contratación. Ya en esta primera parte de marzo estamos empezando a contratar esos refuerzos. Lo que estamos deseando es poder volver a contar con equipos de refuerzo en cuanto la situación se vaya normalizando", ha señalado el primer directivo de la compañía.