Indra reunirá en Sevilla al ecosistema espacial español para analizar las capacidades tecnológicas del sector

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Indra ha organizado una jornada de debate en Sevilla, denominada 'From new space to deep space', en la que pretende reunir el próximo lunes 9 de octubre a todo el ecosistema espacial español para analizar las capacidades tecnológicas existentes en el sector y su futura aplicación al espacio profundo, ha señalado la empresa en un comunicado.

El objetivo es impulsar la presencia de la industria y las instituciones del conocimiento andaluzas y españolas en las diferentes iniciativas que se están poniendo en marcha en este ámbito y, especialmente, en el programa Artemis de la NASA, "que busca regresar a la luna y convertirla en el intercambiador de misión a Marte".

Entre otros asuntos, la jornada abordará el rol de las empresas y las tecnologías, el papel de las universidades andaluzas en la "conquista del espacio profundo" y el de Andalucía y España en "la conquista de la luna y Marte", para lo que se analizará su "posicionamiento, visión, financiación y oportunidades".

"Queremos convertirnos en la empresa de referencia en espacio. Además de contar con una participación destacada en los principales programas europeos como Galileo o Copernicus, hemos dado un paso de gigante en 'new space' con Startical, el proyecto estrella de España y una de las iniciativas más ambiciosas del mundo en este ámbito. Ahora aspiramos a repetir este éxito en el espacio profundo y liderar la participación española en el programa Artemis", ha explicado la responsable de 'New Space' de Indra, Inmaculada Serrano.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el administrador de la NASA, Bill Nelson, firmaron el pasado 30 de mayo la adhesión de España a este programa que permitirá desarrollar una presencia continua en la superficie lunar para, posteriormente, realizar los primeros vuelos tripulados a Marte.

"Indra quiere aprovechar su experiencia en el nuevo espacio y en vigilancia espacial para facilitar ese primer paso que pretende convertir la luna en el intercambiador y emplazamiento para pruebas, o incluso fabricación, de las misiones a Marte, en sustitución de la Estación Espacial Internacional", ha detallado la firma tecnológica y de defensa española.

En ese sentido, la compañía cuenta con Startical, una empresa creada por Indra en colaboración con Enaire y que desplegará una constelación de alrededor de 200 satélites para mejorar la gestión del tráfico aéreo en todo el mundo desde el espacio.

Además, trabaja para cuadruplicar la capacidad de su sistema de vigilancia espacial S3TSR. "Indra pretende explorar la aplicación de estas capacidades para detectar y etiquetar objetos que orbitan en el espacio e incluso aprovechar algunos de sus materiales para fabricación de nuevos elementos destinados a misiones al espacio profundo", ha agregado.

La empresa también ha destacado que el sector espacial "está en plena ebullición" y ha indicado que, según los datos que maneja, se prevé que el nuevo mercado espacial mundial crezca a una tasa anual sostenida del 6,97% hasta 2026.

La jornada del 9 de octubre en Sevilla contará con la participación del secretario general de Industria y Minas de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez, el presidente de CTA, Beltrán Pérez, el delegado español en programas de Exploración y Responsable de Programas Bilaterales del CDTI, Carlos García, y la jefa de servicio de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento de la Universidad de Sevilla, Marina Rosales, entre otros representantes de las universidades, instituciones y empresas andaluzas.

Por parte de Indra participarán, además de Inmaculada Serrano, el responsable de I+D y Universidades de la compañía, Jesús Ángel García.