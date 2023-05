La industria de la belleza podría superar los 540.000 millones en ventas en el canal 'retail' para 2027

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La industria global de belleza podría alcanzar los 580.000 millones de dólares (543.043,4 millones de euros) en ventas en el canal 'retail' para 2027, según los datos del informe 'The State of Fashion: Beauty', elaborado por The Business of Fashion (BoF) y la consultora McKinsey & Company.

En concreto, el informe prevé que todas las categorías de belleza, incluyendo el cuidado de la piel ('skincare'), las fragancias, los cosméticos del color y el cuidado del cabello crezcan globalmente a un ritmo de 6% anual entre 2022 y 2027.

Por categorías, el segmento del 'skincare' destaca como el de mayor crecimiento, con una previsión de alcanzar 260.000 millones de dólares en ventas (243.433,27 millones de euros), impulsado por la innovación y la demanda de los compradores que buscan productos enfocados en la eficacia basada en la ciencia.

Respecto a la perfumería, se estima que las ventas de fraganciassobrepasen los 70.000 millones de dólares (65.540,5 millones de euros), gracias a una mayor penetración esperada en China y del crecimiento enEstados Unidos.

Por otro lado, en lo que a la categoría de 'make up' se refiere, se espera que la cosmética de color siga con su recuperación postpandemia, aumentando de 80.000 millones de dólares (74.903,5 millones de euros) a alrededor de 105.000 millones de dólares (98.310,8 millones de euros), con un crecimiento distribuido, en gran medida, entre los diferentes segmentos de precios.

Mientras que el cuidado del cabello, excluyendo los dispositivos, se espera que este segmento pase de los 90.000 millones de dólares (84.267,3 millones de euros) a 120.000 millones de dólares (112.356,5 millones de euros).

ORIENTE MEDIO E INDIA, MERCADOS PARA SEGUIR CRECIENDO

El informe identifica cinco dinámicas que marcarán la evolución del mercado de belleza hasta 2027 que van desde la diversificación geográfica, la necesidad de escalar para las marcas emergentes, las oportunidades de fusiones y adquisiciones, la influencia de la Generación Z y la expansión del concepto de bienestar y autocuidado.

De esta forma, se espera que Estados Unidos y China sigan siendo los mercados de peso de la industria, aunque hay otras regiones que podríandesempeñar un papel más importante en la generación de ingresos que en el pasado.

Así, el informe destaca Oriente Medio y la India como ejemplos de mercados que los 'players' de la industria de la belleza pueden considerar para continuar creciendo.

De esta forma, en Oriente Medio y África se prevé que las ventas minoristas de productos de belleza alcancen los 47.000 millones de dólares (44.006,9 millones de euros) para 2027, debido en parte a la modernización económica en el marco de nuevos programas gubernamentales, aumento de los ingresos familiares o una generación de compradores jóvenes y digitales en aumento.

"La diversificación geográfica tomará un mayor peso, dado que en los mercados clave como lo son Estados Unidos y China se observa un incremento de competencia de marcas locales e internacionales quepodrán limitar el crecimiento. Los mercados como la India u Oriente Medio se pueden convertir en nuevos polos de oportunidad", ha avanzado la socia de McKinsey & Company que lidera el área de consumo en España, María Miralles.

Respecto a los hábitos de compra, la encuesta de la consultora desvela que las tiendas físicas son el lugar preferido para hacer la compra (45%), seguido por la compra 'online' (40%).