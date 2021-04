Industria insta a Alcoa a "que se deje de poner condiciones" y "tire adelante" con la venta de Cervo

Subraya que "no hay un plazo legal" y apunta a "varios" interesados más

El secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, insta a Alcoa a "que se deje de poner condiciones" y "tire adelante" con la venta de la planta de aluminio de San Cibrao, en Cervo (Lugo).

En declaraciones a Europa Press, subraya que "no hay un plazo legal vigente" para la operación --el del 30 de abril se lo dieron la empresa y el comité-- y apunta a la existencia de "varios" interesados más en hacerse con la factoría en caso de que se materialice la compra por parte de la SEPI (sociedad estatal de participaciones industriales), que funcionaría como intermediaria.

Al término de una reunión en la que tanto la Xunta como los sindicatos han constatado el estancamiento en las negociaciones, Raül Blanco ha señalado a Liberty como el comprador prioritario hasta hora, pero ha apelado a la "prudencia" debido a la situación financiera que atraviesa. Con otros "ha habido llamadas de interés pero todavía no hubo contactos firmes", apunta.

En este escenario, critica que la multinacional estadounidense siga "poniendo condiciones a la venta tal y como ha sucedido en otras ocasiones", después de la operación fallida durante el año 2020.

Alcoa, según Blanco, solicita inmunidad para "negociar cualquier venta de la planta y eso son elementos que las administraciones públicas no pueden admitir".

"LO MÁS EJECUTIVOS POSIBLE"

Por parte del ministerio, asegura estar siendo "lo más ejecutivos posible", pero reitera que "quien tiene que poner de su parte es Alcoa". "Es Alcoa quien tiene que hacer posible la venta de aquí al 30 de abril o en más tiempo si fuera necesario", o antes de esa fecha también, incide.

Constándole "varios" interesados más que Liberty, el responsable de Industria insiste en que "tiene que ser Alcoa quien agilice" un proceso en el que, por parte de la compañía, "siempre aparece alguna" condición.

"Por nuestra parte todo son facilidades y agilidad", garantiza, para añadir que espera que "no sea así" y Alcoa no esté negociando sin interés real de vender. "Habrá que verlo. No queremos decir eso y esperemos que no sea así", reflexiona.

En este escenario, a poco más de tres semanas de ese plazo que se dieron Alcoa y el comité de empresa, avanza que "habrá contactos en los próximos días, tanto con la empresa y con los sindicatos y la Xunta".