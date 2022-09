La industria oleícola denuncia que el tope al gas condena al sector a permanecer parado

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La Asociación Nacional de Empresas de Aceite de Orujo (Aneo) ha expresado su malestar con el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acerca de la apertura de la excepción ibérica a los cogeneradores, al no considerarlo una solución para el sector oleícola y, en particular, para las orujeras con cogeneración, las cuales tratan los subproductos provenientes de las almazaras, cooperativas e industriales.

La organización ha indicado que el cálculo de la retribución realizado a través del mecanismo del tope del gas está diseñado pensando en las características de los ciclos combinados, pero no en las de las cogeneraciones del sector orujero, con lo que estas no podrán arrancar al no cubrir sus costes de producción.

"Es una oportunidad perdida para que el sector orujero con cogeneración entre de nuevo en funcionamiento", denuncia Aneo, que ha recordado que estas plantas valorizan el 40% del total del orujo graso húmedo que se produce en España, 2,8 millones de toneladas anuales de media y que sus plantas productivas continúan paradas desde el día 15 de junio de 2022, momento en el que entró en vigor el mecanismo de tope del gas.

En este contexto, la asociación sugiere que se debe implementar el cálculo mensual de las retribuciones a la operación en base a los precios reales de gas, dióxido de carbono (CO2) y 'pool' de electricidad utilizando las mismas fórmulas que se han utilizado siempre conforme a la normativa vigente. A día de hoy las retribuciones de calculan para periodos de 6 meses, lo cual para la industria no es válido debido a la situación actual de alta volatilidad de los mercados energéticos.

Las alegaciones han sido realizadas conjuntamente entre Aneo y Cooperativas Agroalimentarias, y cuentan con el apoyo del resto del sector oleícola (Anierac, Asoliva, Almazaras Federadas de España e Infaoliva).

En última instancia, el sector ha solicitado de manera urgente mantener una reunión con los correspondientes Ministerios para que escuchen las propuestas de primera mano.