El INE concede por primera vez el Premio Nacional de Estadística

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha otorgado por primera vez el Premio Nacional de Estadística como reconocimiento a la aportación, labor científica y contribución eminente al progreso de la Estadística.

El galardonado ha sido Daniel Peña Sánchez de Rivera, profesor emérito de Estadística en la Universidad Carlos III de Madrid, y uno de los investigadores más reconocidos en este campo, tanto a nivel nacional como internacional.

El jurado del Premio Nacional de Estadística, presidido por el presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez Po, ha estado formado por los directores generales del INE, el editor de la revista científica 'Spanish Journal of Statistics', y cuatro vocales expertos reconocidos en el ámbito de la estadística propuestos por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa (SEIO), la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado.

En la reunión del 3 de diciembre, el jurado seleccionó a Daniel Peña Sánchez de Rivera como galardonado de esta primera edición, destacando su papel como "creador de nuevos métodos estadísticos" con aplicaciones en la economía, la historia, la medicina y el medio ambiente.

"Sus aportaciones al modelado y predicción de conjuntos de series temporales han sido aprovechadas, extendidas y generalizadas por muchos autores", ha asegudo el INE. En particular, el modelo que desarrolló con George Box: 'the Peña-Box model or Exact Dynamic Factor Model'.

PRIMERA EDICIÓN

El Premio Nacional de Estadística se convocará anualmente para expertos de nacionalidad española cuya labor y aportación científica constituya una contribución eminente al progreso de la Estadística, reconocida internacionalmente e independientemente del país donde se haya llevado a cabo.

Según la entidad, la colaboración del INE con el mundo científico y académico resulta "fundamental" para el desarrollo de sinergias que favorezcan una producción estadística de "la más alta calidad", adecuada a los nuevos avances técnicos y a los retos de una sociedad datificada.