Inés Arrimadas (Cs) avisa de que "no podemos tener 17 Semanas Santas" y exige un plan nacional

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha afirmado este jueves que "no podemos tener 17 Semanas Santas" porque "ya tuvimos 17 Navidades y se ha traducido en miles de desgracias" por la COVID, y ha exigido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que presente un plan nacional para este periodo para "no seguir insistiendo en este error".

Arrimadas ha reclamado un plan único "para que no haya una guerra de comunidades, ni tanta incertidumbre en la ciudadanía" ni "desconcierto" entre los sectores afectados. Este plan debe anteponer "los datos sanitarios" y preparar la recuperación, ha considerado.

"Las medidas que se tomen en Semana Santa no pueden ser derivadas de una guerra entre Comunidades", ha opinado la presidenta de Cs, agregando que "lo lógico es que medidas como los confinamientos perimetrales se tomen a nivel nacional", por lo que ha rechazado "una guerra entre partidos o comunidades" y ha defendido un plan único nacional, llamando la atención sobre "las consecuencias desastrosas" de lo ocurrido en Navidad. "Espero que el Gobierno de España no vuelva a hacer lo mismo".

Ha recordado que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), "ya ha dicho que es necesario que se llegue a un plan nacional y que los criterios sanitarios son los que marcan las restricciones". Arrimadas ha añadido que "todos tenemos muchas ganas de volver a la normalidad pero necesitamos un plan coordinado a nivel nacional".

Además, ha dicho que "no puede ser que muchos comerciantes sigan viendo las restricciones y no vean las ayudas directas", que a su juicio deben acompañar a las primeras porque "ya no vale con las fórmulas que, en principio, se pusieron encima de la mesa, los ERTE e ICO, que hay que seguir manteniendo, pero no son suficientes".

Arrimadas ha advertido de que "el tejido productivo no aguanta un año y medio de restricciones sin ayudas", por lo que ha reclamado a Sánchez que "deje de hacer anuncios vacíos como la semana pasada y se ponga a trabajar" para frenar la "sangría" de empleos y negocios porque "el coste de que España no haga nada es mucho más elevado que poner ayudas directas".

Tras restar valor al anuncio "marketiniano" de ayudas por 11.000 millones de euros, realizado por Sánchez la semana pasada en el Congreso, ha lamentado que el jefe del Ejecutivo central "no quiere asumir la responsabilidad" de elaborar un Plan de Semana Santa.

FLEXIBILIZACIÓN EN ARAGÓN

En otro orden de cosas, el líder de Cs en Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha aludido a la suavización de restricciones anunciada este jueves por el Gobierno de Aragón. Ha señalado que "bienvenido sea todo lo que sea flexibilizar y ampliar horarios que permitan que las pymes, la hostelería y la gente puedan recuperar su libertad de movimientos, siempre que sea avalado por la autoridad sanitaria".

Ha dejado claro que "no es una cuestión política", sino que "es una autoridad sanitaria quien debe dar las pautas y tomar las decisiones que deba tomar en cada momento".