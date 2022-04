Inés Ballester y Nieves Herrero mandan todo su apoyo a Ana Rosa Quintana

MADRID, 20 (CHANCE)

Joaquin Prat desvelaba hace unos días que Ana Rosa Quintana estaba espectacular... aseguraba que había estado comiendo un cocido con ella y le había visto muy fuerte mental y físicamente, además le había aconsejado que colgase una fotografía en sus redes sociales practicando yoga y así lo hizo la presentadora.

Están siendo momentos decisivos para la periodista, pero lo cierto es que todo aquel que tiene relación con ella comenta que está todo bien y que se está enfrentando a esta enfermedad con una fuerza impetuosa.

Nosotros hemos hablado Nieves Herrero, que tiene en alta estima a Ana Rosa Quintana, al igual que su familia y entorno cercano, y nos ha confesado que: "yo, sinceramente admiro mucho a Ana Rosa, la admiro mucho, la quiero mucho" y añade: "para cualquier momento, el estar arropado por tu familia y por tus amigos, Ana Rosa tiene muchos amigos, la quiere mucho la gente. La echamos de menos, así que".

También hemos hablado con Inés Ballester, que ha aprovechado nuestros micrófonos para mandarle mucho ánimo a su amiga y compañera de profesión: "ella lo sabe, porque de vez en cuando la envío mensajes, le pregunto y me contesta. Está bastante animada, hay que confiar".

La periodista, que pasó hace unos años por la misma enfermedad, fue más reacia a hacerlo público en un principio: "me costó mucho contarlo públicamente, porque entonces no se hablaba tanto del tema. Yo me acordaba de luz casa y pensaba, está la pobre la ves en la tv y esta chica que tuvo cáncer. Y dije, yo no quiero ser la niña del cáncer".

Y es que Ana Rosa Quintana tiene el apoyo de la gran mayoría de la profesión porque es una referente ante las cámaras, pero sobre todo por su faceta de comunicadora. Ahora, la periodista se encuentra combatiendo esta enfermedad y estamos seguros de que muy pronto la podremos ver en su programa con la actualidad de cada día.