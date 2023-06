La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin pasan de largo para no protagonizar ningún momentazo

MADRID, 16 (CHANCE)

El día de hoy estaba marcado en el calendario para muchos porque podría producirse una imagen que, desde hace años, no vemos y aunque todavía no ha terminado, por el momento no hemos visto lo que todos queríamos: la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin juntos, hablando y mostrando cordialidad ante las cámaras en el día de la graduación de su hija Irene.

Juntos sí han estado, pero no solos. Tampoco han protagonizado ninguna imagen en la que podamos ver 'buen rollo'. De hecho, todo lo contrario. La hija de los eméritos ha pasado de largo cuando llegaba al Hotel Four Seasons Des Bergues esta mañana y no ha mostrado ningún gesto de cariño hacia él.

La Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, sus tres hijos, Victoria Federica y Claire Liebaert llegaban al hotel en dos furgones distintos y en el momento en el que iban a hacer su entrada, la hija de los eméritos ha pasado de largo ante su exmarido y la que fuera su suegra.

A la Infanta Cristina la acompañaban sus dos hijos, Pablo y Miguel, y su exmarido se dejaba ver con Irene, su madre y Victoria Federica. Es en ese momento cuando la hermana de la Infanta Elena camina hasta la otra puerta del hotel y entra con su hijo Juan, echando una mirada al que fuera el padre de sus hijos.

Pablo Urdangarin se esperaba para entrar con su abuela paterna por la misma puerta, pero sin embargo su padre prefería entrar al hotel acompañado por Irene y por Victoria Federica, siendo esta la única de los Borbones que se ha dejado ver públicamente con Iñaki.