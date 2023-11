La Infanta Cristina vuelve al trabajo con su mejor sonrisa tras el cumpleaños de la Princesa Leonor

MADRID, 6 (CHANCE)

A punto de cumplirse una semana del 18º cumpleaños de la Princesa Leonor y de la fiesta privada con la que la heredera al trono celebró con su familia su mayoría de edad en el Palacio Real de El Pardo tras jurar la Constitución en el Congreso de los Diputados, la Infanta Cristina vuelve al trabajo.

Cumpliendo con sus compromisos al frente de la Fundación La Caixa, la hermana del Rey Felipe VI ha viajado hasta Figueres, Girona, para presidir la inauguración de la exposición 'Dalí. El Crist de Portllilgat' en el Teatro Museo que lleva el nombre del famoso pintor catalán Salvador Dalí en su localidad natal.

Un acto en el que Doña Cristina ha reaparecido radiante, desmintiendo con su mejor sonrisa y sin necesidad de palabras los rumores que apuntan a que la fiesta de la Princesa de Asturias estuvo marcada por la tensión familiar.

Con el pelo más corto y rubio -un acierto total porque se ha quitado varios años de un plumazo- y más delgada que en sus últimas apariciones, la hija del Rey Juan Carlos ha destacado por su elegancia con un look sencillo a la par que ideal. Falda larga negra con detalles geométricos bordados en negro y dorado, jersey de manga corta de punto también en negro -que ha adornado con un original broche en forma de ojo- y botas altas de ante en el mismo tono.

Un viaje a Cataluña que coincide con la exclusiva de la revista Lecturas que sostiene que la Infanta Cristina no está dispuesta a darle el divorcio a Iñaki Urdangarín -estaba previsto que se firmase en noviembre- porque no quiere que su exmarido se case con Ainhoa Armentia ni que la vitoriana tenga relación con sus hijos. A pesar de que parecía que el acuerdo era inminente, la ex duquesa de Palma ha paralizado el proceso y según Pilar Eyre estaría dispuesta a hacer todo lo posible para torpedear su divorcio.

Una información que no ha conseguido borrarle la sonrisa a la hija de la Reina Sofía, que haciendo oídos sordos a este controvertido asunto que salió a la luz días después del 18º cumpleaños de la Princesa Leonor, tiene previsto regresar a Ginebra sin formalizar -por el momento- la disolución formal de su matrimonio con el ex jugador de balonmano.