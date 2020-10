La Infanta Doña Margarita, al margen de la explosiva entrevista de Corinna Larsen sobre el Rey Juan Carlos

MADRID, 7 (CHANCE) Mientras el Rey Juan Carlos continúa con su retiro dorado en Abu Dabi, sus familiares se tienen que enfrentar a las preguntas sobre las últimas y polémicas declaraciones de Corinna Larsen en Ok Diario hablando de su relación con el monarca. La alemana, que no ha dudado en disparar contra la mayoría de miembros de la familia Real, incluidas la Reina Sofía y el Rey Felipe VI, todavía no ha tenido - y parece que no tendrá - respuesta por parte de Zarzuela, que guarda un tenso silencio sobre el último escándalo del Rey emérito.

MADRID, 7 (CHANCE) Mientras el Rey Juan Carlos continúa con su retiro dorado en Abu Dabi, sus familiares se tienen que enfrentar a las preguntas sobre las últimas y polémicas declaraciones de Corinna Larsen en Ok Diario hablando de su relación con el monarca. La alemana, que no ha dudado en disparar contra la mayoría de miembros de la familia Real, incluidas la Reina Sofía y el Rey Felipe VI, todavía no ha tenido - y parece que no tendrá - respuesta por parte de Zarzuela, que guarda un tenso silencio sobre el último escándalo del Rey emérito. En la misma línea se mantiene la familia cercana de Don Juan Carlos, que ha decidido evitar dejarse ver, e ignorar, en la medida de lo posible, las preguntas relacionadas con las declaraciones bomba de la examiga entrañable del monarca. Después de varios días sin salir de su domicilio para evitar la presión mediática, hemos podido ver a la Infanta Doña Margarita saliendo de su madrileña residencia en el barrio de Salamanca oculta en la parte de atrás de un coche. La hermana menor del emérito, muy seria, prefiere no pronunciarse sobre la entrevista de Corinna Larsen y, dando la callada por respuesta, evita confirmar si ha podido hablar con su hermano estos días y si están preocupados por él.