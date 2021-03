La Infanta Elena evita confirmar si se ha puesto ya la segunda dosis de la vacuna del Coronavirus

MADRID, 8 (CHANCE)

Sobrepasada por la presión mediática, la Infanta Elena ha alterado hoy su rutina habitual y, en vez de llegar a su trabajo en la Fundación Mapfre conduciendo su propio coche, como en ella es normal, hoy la hemos visto accediendo a su entorno laboral en la parte trasera de un vehículo que no es el suyo intentando pasar desapercibida.

En los últimos días se ha especulado con la posibilidad de que Doña Elena y Doña Cristina hubiesen recibido ya la segunda dosis de la vacuna del Coronavirus, puesto que tienen que pasar 15 días entre una y otra dosis y las Infantas estuvieron tan solo una semana en Emiratos Árabes, por lo que no les habría dado tiempo de ponerse la segunda vacuna.

Sin embargo, fiel a su discreción y a su norma no escrita de no hacer declaraciones en prensa, la Duquesa de Lugo evita confirmar o desmentir si ya se ha puesto la segunda dosis o si, por el contrario todavía está pendiente su vacunación. Apresurada, e intentando no ser vista. Doña Elena baja del vehículo que la ha transportado hasta la Fundación Mapfre y, con la cabeza gacha, entra rápidamente en su lugar de trabajo sin aclarar las informaciones publicadas.