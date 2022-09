La Infanta Elena reacciona al reencuentro entre el Rey Felipe VI y su padre, Juan Carlos I

MADRID, 19 (CHANCE)

El posible reencuentro de los Reyes Felipe y Letizia con Don Juan Carlos y Doña Sofía en el funeral de Estado de la Reina Isabel II en Londres ha sido uno de los más comentados estas semanas.

A pesar de que en un principio se daba por hecho de que no lo veríamos, la organización del histórico funeral ha decidido sentar a nuestros Reyes al lado de los Eméritos, protagonizando un inesperado reencuentro en público tres años después de su última imagen juntos.

Doña Elena, discreta ante el reencuentro entre su hermano y su padre en el funeral de Isabel II, no ha querido compartir con nosotros su opinión ni confirmar si este será el primero de otros muchos. Aunque no es la primera vez que padre e hijo coinciden, no existen documentos gráficos de otros encuentros.

Sobre cómo se encuentra su hija, Victoria Federica, tras una operación de urgencia por una peritonitis, la Infanta tampoco ha querido hacer declaraciones. Nada más recibir el alta, la sobrina del Rey se fue a casa de su madre, donde sigue recuperándose.