La Infanta Elena, sobrepasada por las polémicas de su padre y de su hija

MADRID, 12 (CHANCE) Que no corren buenos tiempos en la Familia Real es un hecho, pero que hay cosas que se pueden evitar, es otro. La Infanta Elena, que lleva una vida de lo más discreta, parece que es uno de los pocos apoyos que tiene ahora el Rey Juan Carlos I a pocos días de su posible regreso a España a pasar las Navidades. En este contexto en el que no se habla de otra cosa, su hija, Victoria Federica vuelve ser noticia... y no precisamente en tono positivo. Que le haya pillado la prensa, son varios los toques de queda que la hija de la Infanta Elena se ha saltado mientras estaba de juerga con su pareja, Jorge Bárcenas, y sus amigos. Anoche, la nieta favorita de Don Juan Carlos I apechugaba con la normativa del Covid y llegaba a casa antes de las doce de la madrugada. Mientras tanto, la Infanta Elena guarda silencio por todas las polémicas que azota su vida y la de su hermano, el Rey Felipe VI. Hemos visto a la hermana del monarca saliendo de casa guardando total silencio ante la pregunta más deseada del momento ¿cuándo volverá Don Juan Carlos I a España? Otra de las cuestiones a la que Doña Elena ha querido mantenerse en silencio es a si ella y su hermana, la Infanta Cristina, tendrán que regularizar sus cuentas ante Hacienda... Sin duda, se tarta de un nuevo varapalo para la Familia Real, el cual tendremos que esperar a que pase el tiempo para saber cómo evoluciona todo.