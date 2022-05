La Infanta Elena y Victoria Federica reaccionan a la polémica de Froilán

MADRID, 5 (CHANCE)

Hace unas horas nos quedábamos muy sorprendidos por la información que publicaba 'El Confidencial Digital' sobre Froilán. Al parecer, el hijo de la Infanta Elena habría sufrido un asalto por un grupo de delincuentes que llevaban pasamontañas mientras se hospedaba con amigos en un chalet en Ibiza.

Una información que Cruz Morcillo, periodista y colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' desmentía esta mañana, asegurando que el nietísimo de Don Juan Carlos I no estaba en el momento en el que se produce el asalto a la casa. Y es que esta noticia ha tenido mucha repercusión porque hace tiempo que no vemos al joven, de hecho fue uno de los nietos que no acudió a la visita que hicieron al emérito en Abu Dabi.

Hemos hablado con Victoria Federica y lo cierto es que ha evitado hablar del presunto asalto que ha sufrido su hermano Froilán. La hija de la infanta Elena se escondía de los periodistas en un coche con los cristales tintados que le recogía en la puerta de casa y se mantenía así al margen de todo lo que se ha especulado en el día de hoy.

También hemos podido ver a la infanta Elena, muy tranquila tras desmentirse la noticia del presunto intento de secuestro de su hijo Froilán en Ibiza. La hija del rey emérito salía de trabajar sin hacer declaraciones de cómo se encuentran después de saltar todas las alarmas, se montaba en su vehículo y abandona su puesto de trabajo sin hacer ninguna declaración.