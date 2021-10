La Infanta Sofía, ideal y fiel a su estilo, aprueba con nota su primer acto sin la Princesa Leonor

MADRID, 12 (CHANCE)

Con permiso de la Reina Letizia, la Infanta Sofía se ha convertido este 12 de octubre en la gran protagonista de los solemnes actos celebrados con motivo del Día de la Hispanidad. Ante la ausencia de la Princesa Leonor por encontrarse en Gales estudiando el Bachillerato Internacional - la heredera no ha venido para no perderse demasiados días de clase ante la cercanía de la entrega de los Premios Princesa de Asturias, cita a la que no faltará y en la que reaparecerá después de casi dos meses en el extranjero - todas las miradas estaban puestas en su hermana menor.

Y, consciente de ello, la Infanta Sofía se ha enfrentado a su primer acto 'en solitario' con una actitud decidida y alegre, presumiedo de complicidad con el Rey Felipe, compartiendo impresiones en varios momentos del acto con la Reina Letizia, y aprobando con 'sobresaliente' esta prueba de fuego sin su hermana Leonor a su lado.

Fiel a su estilo boho, Sofía se ha consolidado como la 'it girl' Real con un favorecedor y juvenil mini vestido blanco con detalles bordados en negro, un diseño bicolor de la firma francesa Claudie Pierlot, valorado en 285 euros. Un modelo muy acorde a sus 14 años de edad, con cuello redondo, mangas abullonadas y un ligero vuelo en la falda, que la hija menor de los monarcas ha combinado con unas bailarinas negras con lazada al tobillo. Sin apenas maquillaje, la Infanta ha presumido de su belleza natural, luciendo su larga melena con ondas abiertas, uno de sus peinados favoritos, y por el que apuesta en muchas de sus apariciones públicas.

Muy pendiente del desfile en todo momento, Sofía ha vuelto a hacer gala de la especial complicidad que tiene con Don Felipe, con quien la hemos visto compartir confidencias en numerosos momentos del acto.