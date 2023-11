La influencer Teresa Andrés Gonzalvo sigue los pasos de su mejor amiga, Marta Lozano, y anuncia su embarazo

MADRID, 13 (CHANCE)

Grandes noticias para la influencer Teresa Andrés Gonzalvo y su marido, Ignacio Ayllón, que han anunciado con una tierna imagen publicada este domingo en sus redes sociales -como no podía ser de otro modo- que están esperando su primer hijo. La pareja se convertirá en papás primerizos en la primavera de 2024, a punto de celebrar su segundo aniversario de boda.

"Cuando crees que el amor no puede superarse..." ha sido el mensaje con el que la instagrammer y su chico, abrazados y dándose un beso al atardecer con el mar de fondo mientras sostienen la ecografía de su bebé -cuyo sexo y fecha de nacimiento han preferido no revelar pr el momento- han revolucionado a sus seguidores, que no sospechaban esta gran sorpresa con la que Teresa sigue los pasos de su mejor amiga, Marta Lozano.

Y es que, coincidencias de la vida, eran la también instagrammer y su marido, Lorenzo Remohi, quienes anunciaban hace un mes su futura paternidad. Las dos parejas, que en los últimos años se han vuelto inseparables y comparten la mayoría de sus planes y escapadas, se casaron con dos meses de diferencia -Marta el 8 de mayo y Teresa el 8 de julio de 20022, ambas en Valencia- y ahora darán la bienvenida a su primer hij@ prácticamente a la vez.

La historia de amor de la fundadora de la Clínica Enea e Ignacio comenzó en 2010, cuando se conocieron en un encuentro entre colegios por la Misa de Pascua, siendo prácticamente unos niños. Y ahora, 13 años después de su primer encuentro, y un año después de su boda, la pareja se prepara para vivir la aventura más apasionante de sus vidas, que como han confesado esperan ilusionados.

Una gran noticia a la que no han tardado en reaccionar algunos de los amigos más populares de Teresa e Ignacio, como María y Marta Pombo, Nieves Álvarez, Dulceida o Cristina Pedroche, que han llenado sus perfiles de mensajes de felicitación. ¡Enhorabuena pareja!