Dos informes de Junts acreditan "fallos técnicos" en los sistemas de votación internos

Batet (Junts) afirma desconocer "los términos de esta información" y la deja en manos del partido

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

Dos informes de Junts acreditan "numerosos fallos técnicos" en los sistemas de votación internos del partido y ponen de manifiesto algunas incidencias y deficiencias que habría que corregir de cara a futuros procesos electorales.

Tal y como ha avanzado este jueves 'El Peri√≥dico' y ha podido comprobar Europa Press, los informes exponen fallos como no garantizar el acceso al censo electoral en igualdad de condiciones a todas las candidaturas en votaciones como la del Congreso del partido en Argel√®s-sur-Mer (Francia) en junio del a√Īo pasado.

Asimismo, el documento asegura que la "herramienta usada" no es propiamente un mecanismo de votación electrónica, y no ha sido pensada teniendo en cuenta los mínimos y condicionantes que debe tener.

El informe también expone que se han realizado llamadas electorales desde el teléfono de la sede Junts y que este hecho "cuestiona la necesaria neutralidad de las estructuras del partido".

Tambi√©n explica que la Sindicatura Electoral "no ha tenido capacidad para comprobar de primera mano la correcci√≥n y plenitud del censo electoral" y que se han recibido quejas conforme algunos electores y hasta candidatos no estaban al corriente de pago o que no ten√≠an la antig√ľedad necesaria.

Adem√°s, la Sindicatura Electoral "no ha tenido la capacidad real para supervisar o validar el sistema inform√°tico, el censo o los resultados de las votaciones".

Preguntado por estos informes en una rueda de prensa este jueves, el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha asegurado que desconoce "los términos de esta información" y los ha dejado en manos del partido.