Ingeteam espera cerrar 2023 con una facturación de alrededor de 1.000 millones

Madariaga dice que la transición energética debe ser eléctrica, pero no es "razonable" pensar "en una descarbonización total de la sociedad"

BILBAO, 17 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ingeteam, Teresa Madariaga, ha indicado que esperan cerrar 2023 con una facturación que rondará los 1.000 millones y ha señalado que tienen "importantes planes de futuro" para sus centros de Bizkaia y Gipuzkoa, con ampliaciones de instalaciones.

Asimismo, ha defendido que la transición energética debe ser eléctrica pero ha asegurado que no es "razonable" pensar "en una descarbonización total de la sociedad".

Teresa Madariaga ha realizado estas manifestaciones en un acto organizado por Deusto Business Alumni en colaboración con PwC, en la que ofrecido la exposición "La electrificación de la sociedad, una realidad"

En su intervención, ha señalado que Ingeteam se ha convertido en un "actor clave internacional" para la electrificación de la sociedad, apostando "por la tecnología propia".

Según ha subrayado, son una empresa tecnológica internacional, con casi 5.000 personas en plantilla y presencia en 21 países. Teresa Madariaga ha indicado que el pasado año cerraron con una facturación de aproximadamente 850 millones y la previsión para este año es que rondarán los 1.000 millones.

Tras hacer un repaso por las distintas instalaciones de Ingeteam y su actividad, ha señalado que la "innovación y el desarrollo tecnológico" es "constante" y, a su juicio, esa es la "clave fundamental" de la estrategia de la empresa, ya que es "imprescindible para competir en un mundo en permanente evolución".

En concreto, ha precisado que destinan anualmente a esta actividad una cuantía que supone alrededor del 5% de la facturación para desarrollar nuevos proyectos de I+D. A su juicio, la tecnología es "sin ninguna duda" su factor más importante de competitividad.

Madariaga ha manifestado que la base del proyecto de Ingeteam es la "contribución a la descarbonización de la sociedad y a la transformación energética cada vez más electrificada". Según ha añadido, se marcan como objetivo estratégico la triple sostenibilidad social, económica y medioambiental.

En la social, ello les exige crear valor para todos los grupos de interés y en especial para las personas, "ofreciendo oportunidades de desarrollo con entornos de trabajo seguros y saludables".

La parte económica, según ha añadido, les exige obtener unos niveles de rentabilidad para "asegurar el crecimiento futuro". Madariaga ha indicado que la pandemia de Covid y la posterior crisis de crisis de logística y de suministros, además de la guerra en Ucrania, causó un incremento de los precios de la electricidad que "obviamente" afectó a todas las empresas" y ha sido "complicado para todos reajustarse".

En este contexto, la presidenta de Ingeteam ha manifestado que han hecho un "esfuerzo brutal" para ser sostenible y tener "rentabilidad", pero ha indicado que "no han sido los únicos".

Desde el punto de vista medioambiental, ello les lleva a desarrollar productos, sistemas y servicios "que contribuyan a respetar el medioambiente".

Madariaga ha señalado que su inversion "constante" en I+D ha hecho posible que sean un "referente mundial en sectores clave. Según ha apuntado, esa apuesta por I+D se ve "claramente en el corazón de Euskadi", donde fabrican tecnología que "exportan a todo el mundo en sectores claves para la descarbonización de la energía y la transición hacia un mundo electrificado".

CENTROS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA

Tras citar algunos de sus productos e hitos como el primer buque eléctrico híbrido "made in Euskadi" o su participación en el electrolizador de Petronor inaugurado la pasada semana, ha apuntado que tienen "importantes planes de futuro" para sus centros de Bizkaia y Gipuzkoa, ya que, por una parte, han ampliado sus instalaciones con la adquisición del edificio 104 del Parque Tecnológico de Bizkaia y con naves próximas a las fábricas de la localidad vizcaína de Ortuella y de Beasain en Gipuzkoa, que les permitirán ganar espacio para sus plantas productivas. Además, seguirán invirtiendo en sus laboratorios que son la "seña de identidad" de Ingeteam.

Según ha manifestado, quieren contribuir a la descarbonización de la energía y conseguir "un futuro electrificado que sea más sostenible y ha añadido que quieren ayudar "a situar a Euskadi a la cabeza de las nuevas fuentes de energía renovable, la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático".

TRANSICION ENERGÉTICA

A su juicio, la transición energética debe ser eléctrica porque la electrificación "es la pieza clave de la descarbonización", pero ha indicado que la energía eléctrica debe ser generada por fuentes renovables porque "no vale electrificar toda la sociedad y después seguir quemando carbón para generar esa electricidad".

Madariaga ha reconocido que una descarbonización total de la sociedad, "obviamente no puede suceder". Ha indicado que sería "lo ideal" porque no se aceleraría el cambio climático pero "no es razonable" y hay que "hacerlo paso a paso y según vayan saliendo las cosas", si bien cree que las crisis geopolíticas han acelerado esa transición.

La presidenta de Ingeteam cree que Euskadi pude ser "muy competitivo" en energías renovables y considera que las empresas están "capacitadas" para "dar al mundo los productos que se necesitan para formar parte de esta descarbonización".

A su juicio, Euskadi sigue siendo, en general, competitiva, pero no hay que "dormirse en los laureles y pensar que esto va a seguir siendo siempre así". Por ello, cree que hay que seguir invirtiendo en I+D.

TALENTO

Por otra parte, ha aludido al talento en su intervención y a los problemas de "atracción y retención del talento". Madariaga ha indicado que en Euskadi cuentan con una plantilla de casi 1.600 personas.

La presidenta de Ingeteam ha afirmado que su apuesta por el talento es "firme". En este sentido, ha asegurado que una empresa no puede crecer "si no hace crecer a las personas que la conforman" porque está "demostrado que un empleado motivado es un empleado más productivo y un imán para la atracción de talento".

Según ha manifestado, esa visión de ser referentes en la electrificación sostenible de la sociedad es "inalcanzable sin nuestras personas". Madariaga ha señalado que el mundo tiende a la globalización y también el talento, por lo que hay que adaptarse a esos cambios. "Para nosotros, atraer y fidelizar el talento es una cuestión fundamental y la tecnología es una "gran aliada", ha agregado.

Madariaga ha indicado que Ingeteam se enorgullece de ser "una empresa con rostro humano que impulsa entornos en los que se fomenta el desarrollo personal y profesional de las personas".

También ha señalado que, como otras empresas, se están encontrando "con dificultades para cubrir algunos puestos" en el País Vasco. En este sentido, ha dicho que actualmente están en una "búsqueda continua de perfiles profesionales cualificados" que quieran sumarse al equipo de Ingeteam y necesitan desde profesionales para puestos en electrónica o electricidad, operarios de almacén, hasta otros puestos para departamentos de compras, planificación, calidad y prevención de riesgos laborales.

"Desde aquí animo a todas las personas que crean que Ingeteam se puede ajustar a sus necesidades a que necesidades, a que se presenten a nuestros procesos de selección. Y nos comprometemos a estudiar las candidaturas una a una", ha indicado Madariaga.

A su juicio, no hay una "única solución" para el tema de la falta de profesionales sino que es "un compendio de soluciones" y, por una parte, se debe "apostar firmemente por la formación técnica, por los estudios STEM". Además, cree que las empresas tienen la responsabilidad de llegar a los centros escolares a edades más tempranas porque los escolares tengan la oportunidad de conocer y acercarse a la industria.