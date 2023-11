Ingresa en prisión el capitán del Ejército que mató el sábado en Vallecas a su mujer, que no tenía orden de protección

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Madrid ha ordenado este lunes la prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre que el pasado sábado acabó con la vida de su mujer en el distrito Puente de Vallecas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM).

La jueza, que le investiga por la presunta comisión de un delito de homicidio, ha ordenado también este mediodía el alejamiento e incomunicación de las hijas, así como la suspensión de la patria potestad.

La mujer, de nombre Leticia, española de 37 años, ha fallecido a primera hora de la tarde de este lunes en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, han indicado a Europa Press fuentes sanitarias. Se trata de una enfermera del propio hospital, cuyos compañeros, que han intentado salvarle la vida, se encuentran desolados.

Los hechos tuvieron lugar el Día contra la Violencia de Género poco después de las 19 horas en una vivienda en el número 7 de la calle Colonia Erillas, en la zona de Nueva Numancia. El agresor llamó al 112 afirmando que había matado a su mujer. Tras ello, hasta el lugar llegaron rápidamente policías municipales y nacionales, que encontraron fracturada la puerta del portal del edificio.

Al llegar al piso, el hombre les abrió la puerta, encontrando los agentes a su mujer tendida de cúbito supino en el salón. Estaba en parada cardiorrespiratoria, con signos de asfixia, tras sufrir un estrangulamiento, por lo que los agentes procedieron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, indicaron a Europa Press fuentes policiales.

Además, uno de ellos utilizó un desfibrilador, que ayudó a reanimar a la víctima, que fue estabilizada por los sanitarios del Summa-112, y trasladada grave al Hospital Gregorio Marañón, donde ingresó en estado de extrema gravedad y donde ha fallecido a primera hora de la tarde.

Los agentes hallaron también en la vivienda a los dos hijos de la pareja, de 2 y 3 años, que afirmaron a los agentes que su padre había golpeado a su madre y le había gritado. Los menores fueron atendidos por los psicólogos del Summa y luego se hicieron cargo de ellos los abuelos maternos, que viven cerca.

La niña mayor, que fue encontrada en estado de shock, contó a los agentes que su padre había discutido con su madre porque se había orinado, ha detallado hoy el diario 'ABC'. "Me he hecho pipí y le ha dado con la cabeza contra la pared, la ha tirado al suelo y se le ha roto el collar a mi mamá. Mi papá gritaba mucho a mamá", contó la niña.

SIN ANTECEDENTES NI DENUNCIAS PREVIAS

El arrestado se llama Antonio, tiene 42 años, es español y capitán del Ejército de Tierra en activo. Fue conducido a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, que investiga el caso. Esta mañana pasó a disposición judicial.

Según fuentes policiales, el supuesto asesino no tenía antecedentes por maltrato ni pesaba sobre alguna orden de alejamiento. La víctima no le había denunciado, por lo que no tenía o no había contado con órdenes de protección, por lo que no se encontraba registrada en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén).