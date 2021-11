Los ingresos tributarios se sitúan 3 puntos por encima de niveles preCovid y crecen el doble que la economía

El mayor peso de las ayudas públicas, la caída del uso de efectivo y el mayor control del fraude, entre los motivos de esta evolución

VIGO, 26 (EUROPA PRESS)

El director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, ha avanzado este viernes que los ingresos tributarios están creciendo un 14% más hasta octubre respecto a 2020 y ya se sitúan tres puntos por encima de los niveles precrisis de 2019.

"Los ingresos están creciendo el doble de la economía. Es algo inédito y una buena noticia", ha afirmado Gascón durante la clausura del XXXI Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, que se ha celebrado esta semana en Vigo.

Pese a este buen desarrollo de la recaudación tributaria, Gascón ha alertado de que la pandemia no ha finalizado y ha instado a no bajar la guardia. "Estamos ante un escenario complejo con giros inesperados y no precisamente positivos", ha advertido.

Por ello, ha insistido en que se debe tener una visión "estratégica" de cara al futuro. "A veces hay que improvisar pero no puede convertirse en la norma", ha recalcado.

Esta evolución de los ingresos tributarios, que ha calificado como "formidable", responde a varios factores, entre los que ha destacado el mayor peso de las ayudas públicas para el conjunto de ciudadanos y empresas, ligadas al control administrativo, así como por la caída del uso del efectivo y por la facilitación de datos fiscales y borradores por parte de la Agencia a los contribuyentes y al efecto inducido del control del fraude.

Sobre el fraude, Gascón ha resaltado su importancia en los fondos europeos y el papel de la Agencia Tributaria en esta cuestión, ya que, entre otras funciones, deberá presentar el próximo año una evaluación provisional en el último trimestre de 2022 de la Ley de lucha contra el fraude y en el último trimestre de 2023 un informe de evaluación a la vista de sus resultados, para el mantenimiento de las medidas incluidas, su modificación o supresión.

COMITÉ DE EXPERTOS PARA LA REFORMA FISCAL

Por su parte, el director de la agencia tributaria ha querido hacer mención durante la clausura del Congreso al cometido de los 17 expertos designados para abordar la reforma fiscal. La Agencia Tributaria está prestando información estadística a este grupo para el análisis, que supondrá la aprobación de cambios normativos que la AEAT tendrá que gestionar, según Gascón.

Por ello, ha instado a que sean cambios "gestionables", ya que, según ha anticipado el organismo, va a enfrentarse a un reto importante tras la reforma y tras los acuerdos internacionales sobre tributación que se alcancen en el seno de la OCDE y la Unión Europea.

El director del Instituto de Estudios Fiscales, Alain Cuenca, como secretario del grupo de expertos, ha defendido que esta reforma es "importante" y "necesaria" para el país. El grupo de expertos deberá presentar sus conclusiones al Ejecutivo antes del 28 de febrero del próximo año y las expondrán en el llamado 'libro blanco', sobre el que Cuenca ya ha anticipado que "no será breve".

El comité deberá poner a disposición del Gobierno sus conocimientos para desarrollar una fiscalidad del siglo XXI, en la que se prestará especial atención a la tributación medioambiental, a los cambios y tendencias de la digitalización, a la imposición patrimonial y a las actividades emergentes.

Cuenca ha recordado que desde el comité se impulsó un proceso de consulta pública para invitar a los distintos agentes, especialmente a las comunidades autónomas, a realizar sus aportaciones. "Esperamos poder contribuir a una reforma que es muy importante y necesaria", ha remarcado.