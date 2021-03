Ingrid García Jonsson: "Ana Obregón es una figura muy importante y hay que celebrarla"

MADRID, 23 (CHANCE)

Recuperando poco a poco la normalidad tras un año complicado en el que sin embargo no ha dejado de trabajar, Ingrid García Jonsson ha sido una de las personalidades encargadas de entregar un galardón en los Premios Yago. Tan clara como de costumbre, la actriz - ausente este año en los Goya - ha criticado los comentarios machistas que escuchamos en directo durante la alfombra roja de la gran noche del cine español y ha tenido unas bonitas palabras para Ana Obregón, homenajeada de una noche en la que, a pesr de las restricciones, se celebró la cultura y el talento por séptimo año consecutivo.

- CHANCE: ¿qué te parecen que se sigan haciendo estas cosas?

- INGRID: Muy importante la cultura nos ha rescatado en la pandemia, sobre todo en el confinamiento, al final nos ha dado una vía de escape y una felicidad que nos venía muy bien. Creo que es importante que arrimemos todos el hombro y que sigamos tirando para adelante, celebrando las cosas buenas que estamos haciendo.

- CH: Estos como son unos premios más pequeños se pueden celebrar presencialmente. Qué te ha parecido la celebración de los Goya.

- INGRID: Me ha gustado mucho, lo vi en casa sola y lo disfruté mucho, fue una edición súper especial, este año estamos experimentando muchas cosas por primera vez y muchas cosas que jamás se volverán a repetir si Dios quiere. Para mí fue un momento muy especial y creo que una gala que estuvo muy bien hecha y que celebró el cine.

- CH: Sobre los comentarios vejatorios que recibieron algunas de tus compañeras.

- INGRID: Me parece mal, obviamente, no hay mucho más que decir, es gente que no tiene educación y que espero que haya aprendido de todo esto, que les hayan puesto la cara colorada a tiempo y que no se vuelva a repetir.

- CH: Entregas el premio a un compañero, que significa para ti trabajar con l gran Rafaela Carra.

- INGRID: Una ilusión muy grande soy muy fan de ella desde pequeña y poder conocer a tus ídolos es algo que hace mucha ilusión, no soy una mitómana de volverme loca, pero Rafaela representa muchas cosas, no solo como profesional, como persona. Es igual que en la tele, exactamente igual, pasa mucho con la gente que llega tan lejos, que toca tanto el corazón de las personas es porque se presentan como son. Ella es una mujer muy directa, muy clara con todo y siempre con mucha alegría y mucha ironía que para mí es algo súper importante.

- CH: La última vez que hablamos contigo nos decías que te sentías afortunada, tenías proyectos, sigue todo así de bien.

- INGRID: Sí, estoy muy contenta, la verdad es que he tenido mucha suerte este año también, he podido participar en proyectos muy bonitos, películas muy interesantes, el volumen de trabajo es menor per lo que me viene son cosas que son muy buenas y estoy muy agradecida y muy feliz.

- CH: Séptima edición de los premios Yago, en este caso se lleva el premio de honor Ana Obregón, muy merecido.

- INGRID: Hombre claro. Me parece que todos los premios este año están muy bien y me hace mucha ilusión que le entreguen el premio, ya la conocí hace mucho pero no ceo que se acuerde de mí, verla aquí hoy es algo muy bonito. Es una mujer que siempre ha estado muy presente en la vida de todos, a veces más respetada y otras veces menos, pero es una figura muy importante y que en los tiempos que corren, nos estamos dando cuenta de que son figuras que hay que celebrar, este año ha sido muy duro y se merece todos los premios del mundo, qué vamos a decir.