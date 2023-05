Íñigo Onieva asegura que lo que les ha ocurrido con el vestido "son problemas con solución"

MADRID, 20 (CHANCE)

El pasado martes conocíamos que la firma con la que Tamara Falcó había concertado realizarse el vestido de novia rompía su acuerdo, un golpe para la Marquesa de Griñón que provocaba un revuelo mediático impresionante a menos de dos meses para su boda. Una noticia de la que se ha hablado a lo largo de la semana debido a su repercusión y por la que hay una gran pregunta: ¿qué firma le hará ahora el vestido que lucirá el día más importante de su vida?

Gema López aportaba más datos este viernes en el plató de 'Sálvame Diario' y aseguraba que la relación entre Tamara y las modistas que le estaban preparando el vestido de novia se volvió tensa a partir de las exigencias de la marquesa. Y es que tal y como comentó la colaboradora, la hija de Isabel Preysler tiene pensado someterse a unos retoques estéticos -que no cirugías- días antes de su gran día para perder algo de peso.

Europa Press ha hablado en exclusiva con Íñigo Onieva y le hemos preguntado por esta información, que ha negado por completo: "No tiene ningún sentido eso, así que nada". También conocíamos este viernes que Enrique Iglesias no acudirá al enlace y que una de las personas encargadas de cantar será el artista Juan Peña.

El empresario se quedaba muy sorprendido al escuchar este nombre y nos respondía con una pregunta: "¿Juan Peña?". Aprovechando nuestros micrófonos, Íñigo ha confirmado que el chef Eneko "sigue" adelante con el menú de bodas y es que también se comentó que al ser familia de una de las modistas de 'Sophie et Voilà' estaba molesto por la polémica del vestido.

El prometido de Tamara ha querido aclarar que a pesar de lo que ha ocurrido con la firma, las modistas son dos profesionales: "Si claro, al final, yo ya te he dicho, lo encajó y listo, no quita que no sean buenas profesionales". Quitando importancia a lo que ha ocurrido, Íñigo concluía sus declaraciones asegurando que lo que les ha ocurrido "son problemas con solución".