Íñigo Onieva confirma su enfado con Hugo Arévalo: "Iba a ser el padrino de nuestro hijo"

MADRID, 16 (CHANCE)

Íñigo Onieva está "que trina" desde que descubrió que uno de sus íntimos amigos, Hugo Arévalo, está saliendo con Tamara Falcó. Poco después de que saliese a la luz pública la ilusión de la marquesa de Griñón con el conocido empresario y de que ésta la confirmase revelando que han tenido "alguna que otra cita" y confesando que el atractivo joven es "una persona diez", también conocíamos la reacción de su exnovio al enterarse de que la hija de Isabel Preysler ha pasado página, ¡con un miembro de su pandilla!

Tal y como han contado este viernes en 'El programa de Ana Rosa', Iñigo se habría tomado fatal que Hugo Arévalo comenzase algo con Tamara a sus espaldas y, dolido y muy enfadado, no habría dudado en recriminárselo en un chat que tienen en común con varios amigos.

Se han filtrado algunos de los mensajes que el ingeniero envió a la nueva ilusión de su exnovia y, lo cierto, es que dejan claro hasta qué punto Onieva se siente traicionado por el que consideraba era uno de sus grandes apoyos; . "Sucia rata", "eres un trepa", "me das asco", "te has saltado todos los códigos de la amistad" o "eres la peor persona del mundo" son solo algunas de las cosas que Íñigo habría escrito en el chat y a las que Hugo habría preferido no contestar.

Además, y según fuentes cercanas, el ex de Tamara habría mandado estos mensajes en un grupo en el que están presentes muchos de sus amigos en común con la marquesa para que éstos se posicionasen pero, al contrario de lo que él pensaba, ninguno se ha pronunciado a excepción de su primo, que no dudó en aplaudir sus palabras con un "así se habla".

La polémica está servida, puesto que ahora muchos se preguntan si Hugo era más amigo de Íñigo o de Tamara y si realmente traicionó al ingeniero conquistando a su ex a sus espaldas cuando sabía que él estaba intentando conseguir su perdón.

Tal y como ha revelado Isabel Rábago, la amistad era tan intensa que este verano, mientras se encontraban de vacaciones los tres en Sotogrande, Íñigo y Tamara le dijeron a Arévalo que si algún día tenían un hijo él sería el padrino del pequeño.

Eso no es todo, puesto que también se rumorea que el nuevo amigo de la marquesa habría sido quien habría filtrado el famoso vídeo de Onieva besando a otra chica en el festival Burning Man para provocar así que la socialité rompiese con su prometido.

Una sorprendente información sobre la que Íñigo se ha pronunciado en exclusiva ante los micrófonos de Europa Press, confesando que "el de Burning Man no creo que sea él quien lo filtrase, pero otras cosas seguramente"

Muy enfadado, y sin ocultar que se siente traicionado por Hugo, el ex de Tamara ha confirmado además que "Hugo iba a ser el padrino" de su primer hijo con la marquesa: "Le dije que iba a ser el padrino" ha reconocido antes de revelar con ironía que su íntima amista con el empresario está rota: "Una lástima".

Sin embargo, y tras estas sorprendentes declaraciones, Íñigo ha evitado confirmar si es cierto que le llamó en un chat con amigos "sucia rata" y "rastrero" tras descubrir su incipiente relación con Tamara: "No tengo nada más que decir, muchas gracias".