Íñigo Onieva, su controvertida reacción al descubrir quién es la nueva ilusión de Tamara Falcó

MADRID, 15 (CHANCE)

Tamara Falcó está de nuevo ilusionada. Tal y como han contado en exclusiva en 'El programa de Ana Rosa', la marquesa de Griñón llevaría varias semanas viéndose con un joven empresario llamado Hugo Arévalo con el que las cosas irían viento en popa y, a pesar de que todavía no quieren poner etiquetas a su incipiente relación, estarían muy felices juntos.

Pero, ¿cómo conoció la hija de Isabel Preysler a su nuevo amigo especial? Lo cierto es que son amigos desde hace tiempo y este chico pertenece a la pandilla de Tamara e Íñigo Onieva, y en las redes sociales de ambos podemos encontrar numerosas imágenes de Hugo Arévalo, que habría estrechado su relación con la socialité a raíz de su ruptura con el que era su prometido el pasado mes de septiembre.

Gracias a 'El programa de Ana Rosa' conocemos también cuál ha sido la reacción del ingeniero tras descubrir que uno de sus amigos se había 'declarado' a Tamara. Al parecer, a Íñigo no le ha sentado nada bien enterarse de que su ex ha recuperado la ilusión de mano de Hugo Arévalo y así se lo habría hecho saber en un chat que tienen en común y en el que, además de ellos, está el resto de su pandilla.

Muy molesto, y considerando que su amigo le ha 'traicionado', el ingeniero no ha dudado en recriminar al nuevo novio de Tamara que no haya ido 'de frente', que haya 'ligado' con su ex a sus espaldas y que le haya escondido que habían iniciado una incipiente relación.

Un controvertido gesto de Íñigo que ha dejado impactados a todos sus amigos, que no entienden por qué no ha hablado con Hugo Arévalo en privado y le ha reprochado, delante de todos ellos, su acercamiento a la Marquesa de Griñón.