Íñigo Onieva no desvela si ha vuelto a saber algo de Hugo Arévalo

MADRID, 26 (CHANCE)

Esta semana hemos conocido gracias a la revista ¡HOLA! que Tamara Falcó e Íñigo Onieva se casarán el 17 de junio, la fecha que eligieron antes de que rompieran su relación sentimental hace unos meses. La reconciliación entre ambos se llevó a cabo las pasadas Navidades y parece que ahora, los dos tortolitos, están viviendo uno de sus mejores momentos personales.

Desde que ambos confirmasen su reconciliación, nada se sabe de Hugo Arévalo, el hombre que al que se identificó como la 'nueva ilusión' de Tamara en el mes de diciembre. Un amigo de ambos que, al parecer, habría traicionado a Íñigo en ese momento y que pretendería tener algo más que una amistad con la Marquesa de Griñón... ¿qué ha sido de él?

Este jueves hemos podido ver a Íñigo, disfrutando de un rato de ocio con su madre, Carolina Molas, y le hemos preguntado si sabe algo del joven o si se ha puesto en contacto con él en las últimas semanas. "No tengo nada qué decir" nos ha dicho el empresario y tampoco ha querido desvelar si ha recibido un perdón por parte de Hugo.

La pareja de Tamara tampoco ha querido revelar si ya ha habido un reencuentro con Isabel Preysler o con Ana Boyer. Por su parte, Carolina nos ha confesado que le gusta ver a su hijo así de feliz: "Sí, muchas gracias", pero por el momento no confirma si habrá una pedida de mano con toda la familia presente: "No sé, no sé".