Iñigo Onieva y su encuentro 'secreto' con Tamara Falcó antes de pasar las primeras navidades separados

MADRID, 26 (CHANCE)

El pasado mes de septiembre, Tamara Falcó anunciaba su compromiso con Iñigo Onieva, el que parecía ser el amor de su vida y el futuro padre de sus hijos. Pero todo lo que ambos habían planeado se torció en cuestión de días, y es que la bomba estalló en cuestión de horas. Varios vídeos del empresario siendo infiel a la marquesa de Griñón acabaron con la pareja y el cuento de hadas que estaban viviendo.

Desde entonces, todo el foco mediático ha girado en torno a ellos, y han sido diferentes las polémicas que ambos han protagonizado. Tamara fue clara desde el primer momento y no tardó en anunciar que "nunca perdonaría unos cuernos". Ambos tomaban caminos por separado, y el esfuerzo de Iñigo en reconquistarla no tuvo sus frutos.

Fue hace tan solo unos días cuando un nuevo nombre salió a la luz. Hugo Arévalo pasaba a ser protagonista de esta historia por su relación con Tamara Falcó, ya que parece que no hay algo más que amistad entre ellos. Algo que, sin duda, Iñigo no se habría tomado bien, puesto que la nueva pareja de su exprometida sería gran amigo del empresario.

Una historia que parece no tener fin, y es que cada vez son más los detalles que se van revelando para poder encajar todas las piezas del puzzle y saber cómo ha ido evolucionando. Aunque una de las grandes incógnitas del momento es saber sí, tal y como se especula, Tamara e Iñigo tuvieron una reunión 'secreta' el pasado 30 de noviembre.

A pesar de que la marquesa asegura que no ha vuelto a ver al empresario, diferentes fuentes apuntan a que ambos habrían hablado durante horas en su encuentro, el que en un primer momento se hizo con la intención de que Tamara pudiera comunicarle por ella misma a su ex su nueva relación con Hugo Arévalo.

Algo que por el momento, Iñigo Onieva ha preferido no desvelar. El empresario guarda silencio y no confirma si esto es cierto o no. El exnovio de la marquesa de Griñón prefiere no pronunciarse ante las informaciones aparecidas sobre Hugo Arévalo, ni tampoco comentar cómo van a ser sus primeras navidades sin Tamara.