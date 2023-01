Íñigo Onieva, ¿es cierto que ha retomado el contacto con Tamara Falcó? ¡El empresario responde!

MADRID, 2 (CHANCE)

Parece que la historia de Tamara Falcó e Íñigo Onieva todavía no ha terminado por completo. Y es que cuando parece que la socialité ha vuelto a encontrar el amor y todo ha finalizado, los rumores sobre una posible reconciliación toman más fuerza que nunca.

Todos conocíamos que el pasado 30 de noviembre ambos mantuvieron una reunión secreta de la que se desconoce detalle alguno, pero algo que ha sorprendido bastante es el último encuentro que la expareja tuvo. Estas navidades, Tamara e Íñigo han coincidido en la Misa del Gallo en una Iglesia de Puerta de Hierro, cercana a la casa de Isabel Preysler, algo que el empresario ha preferido no comentar.

Algo a lo que tampoco ha querido responder es a si es cierto que ha retomado el contacto con la celebritie, y muy contundente ha explicado al respecto: "No voy a responder a nada así que te agradecería que no me hicieras más preguntas".

¿Estamos ante una posible reconciliación? Parece que por el momento nos quedamos sin saber si es posible que la marquesa de Griñón le pueda perdonar algún día, o si por el contrario, esto ya ha sucedido. Mientras tanto, Íñigo asegura que estas fiestas las está pasando bien a pesar de la situación: "Todo bien, muchas gracias".

Por otra parte, Íñigo ha preferido no hablar del otro drama amoroso que la familia Preysler está viviendo en estos momentos. Por si fuera poco esta ruptura que tanto ha dado qué hablar en 2022, la separación de la que fue su suegra y Mario Vargas Llosa tras ocho años de noviazgo se anunciaba pocos días antes de finalizar el año.