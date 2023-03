Íñigo Onieva estalla y muestra su peor cara con la prensa: "¿Podéis dejar de molestar? Que no son horas, iros a casa!"

MADRID, 10 (CHANCE)

Tamara Falcó ha revelado este jueves en 'El Hormiguero' una faceta de Íñigo Onieva que hasta ahora desconocíamos. Y es que tal y como ha confesado entre sonrisas la socialité es el que está llevando la voz cantante en todo lo relacionado con los preparativos de su boda, demostrando que tiene alma de wedding planner: "Lo decide, todo, todo. Y no ha decidido mi vestido porque no lo ha visto. Coincidimos bastante, pero me fastidia" ha asegurado.

Unas sorprendentes declaraciones sobre las que no hemos dudado en preguntarle al prometido de la marquesa de Griñón este jueves a última hora de la noche, mientras paseaba a uno de los perros de Tamara antes de dar por finalizada la jornada.

Algo que Íñigo no se ha tomado nada bien porque, en lugar de confirmar si es cierto que se está implicando al 100% con los preparativos de su boda, ha estallado nada más ver a las cámaras: "¡Apaga esa luz, por favor, que es un incordio, está todo el mundo por aquí, por favor, apagar eso que es un coñazo! ¡Por favor, son las 12 de la noche!¿Podéis dejar de molestar?" ha exigido alzando la voz, insistiendo en que "no son horas" y zanjando el amago de entrevista de malas maneras: "¡Para preguntar nada, estáis con flashes a mitad de la noche, qué no son horas, iros a casa!"