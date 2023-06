Íñigo Onieva, ¿ha hablado con Tamara Falcó sobre las revelaciones de su presunta amante? ¡Su reacción!

MADRID, 30 (CHANCE)

Siguen saliendo a la luz datos de la presunta deslealtad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó entre marzo y abril de 2022. La agente de Policía Nacional con la que el empresario habría engañado a la marquesa de Griñón ha roto su silencio en 'Estado de Alarma'; confiesa que se enamoró de él, asegura que intimaron en los baños de la discoteca en la que el joven trabajaba como relaciones públicas y sostiene que habrían terminado la noche en la casa que la pareja compartía en el centro de Madrid aprovechando la ausencia de la hija de Isabel Preysler.

Unas declaraciones que no se han quedado ahí, ya que esta chica va a seguir hablando y, se rumorea, va a contar cosas que no dejarían en buen lugar a Íñigo. Y es que según ella, el ingeniero le habría confesado que Tamara "no le ponía nada", reconociendo que estaba con ella por adquirir notoriedad y que no entendía como la socialité no rompía con él.

Una presunta infidelidad que la marquesa sabía desde el pasado mes de noviembre -cuando Onieva le confesó sus deslices cuando sentaron las bases para una posible reconciliación-, aunque no ha impedido que esté muy afectada porque haya salido la luz precisamente a ocho días de su boda.

Pero, ¿ha hablado la pareja sobre este delicado asunto? ¿Temen que más pueda contar la Policía Nacional? Íñigo, muy serio, ni confirma ni desmiente, dejando en el aire si ha podido ver a Tamara antes de su viaje a Nueva York para la última prueba de su vestido de novia y si están tranquilos ante las nuevas revelaciones de su supuesta examante.