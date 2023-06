Íñigo Onieva nos confirma que su madre aparecerá en el reportaje de su boda con Tamara Falcó

MADRID, 21 (CHANCE)

Tras vivir una fiesta de pedida de mano de lo más discreta en la que trascendieron muy pocos detalles del interior de la casa de Isabel Preysler, todo parecía indicar que la boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva se iba a llevar a cabo de la misma forma... pero no. Tal y como ha desvelado el portal 'Vanitatis', Carolina Molas aparecerá en el reportaje que la pareja ha contratado para su día más especial.

Al parecer no tendría ningún sentido que, siendo ella la madrina, apareciese pixelada o ni siquiera la pudiéramos ver en las páginas del papel couché... por ese motivo, la madre de Íñigo ha decidido finalmente aparecer en las fotografías. "Apareceré a modo de madrina, sí, para que sea una boda normal y no haya situaciones que no sean cómodas para nadie. Simplemente es eso, nada más. Ceñiros a lo que han puesto -ha añadido en referencia a lo publicado por 'Vanitatis'- porque yo tampoco..." nos ha confirmado esta misma mañana.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con el empresario y le hemos preguntado por esta información que, sin duda, ha llamado mucho la atención, y lo cierto es que no solo nos lo ha confirmado, sino que se ha mostrado de lo más ilusionado con que su familia vaya a posar ante los fotógrafos.

Íñigo Onieva nos contestaba con un "efectivamente" cuando le preguntábamos por la exposición pública que tendrá su madre en el reportaje de su boda y agradecía a la prensa su interés: "muchas gracias por el interés". En cuanto a si sus hermanos Jaime y Alejandra harán lo mismo comenta, el joven jugaba a la ambigüedad: "No sé los detalles pero muchas gracias".

Además, Onieva nos aseguraba que tanto su madre como el resto de la familia está feliz con el enlace: "Estamos todos muy felices. Muchas gracias" y, por último, dejaba claro que tiene muchas ganas de ver a su prometida en el altar: "Claro, por supuesto, ya queda poquito".